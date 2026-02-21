Legende: Hat das Toreschiessen für sich entdeckt Monaco-Captain Denis Zakaria. imago images/Icon Sport

Ligue 1: Zakaria erneut unter Monacos Torschützen

Eine Woche nach seinem 1. Saisontor hat Denis Zakaria nachgedoppelt: Der Nati-Spieler traf beim 3:2-Sieg Monacos bei Ligue-1-Leader Lens per Kopf zum 2:2-Ausgleich. Das Team aus dem Fürstentum lag 0:2 zurück, schaffte aber zwischen der 62. und 72. Minute die Wende. Neben Zakaria trugen auch Folarin Balogun und Ansu Fati dazu bei. Monaco, bei dem Philipp Köhn im Tor stand, rückt zumindest bis Sonntag auf einen Europacup-Platz vor.

Serie A: Akanji trifft erneut

Knapp 2 Wochen nach seinem Premierentor für Inter Mailand hat Nati-Verteidiger Manuel Akanji schon wieder getroffen. Beim 2:0 der «Nerazzurri» in Lecce köpfelte er den Ball nach einer Ecke von Federico Dimarco zum Endstand ins Tor. Für Leader Inter war es der 7. Vollerfolg in Serie.

LaLiga: Real patzt – profitiert Barça?

Erst letzte Woche hatte Real Madrid die Tabellenführung übernommen. Doch nun folgte der Rückschlag: Bei Osasuna verlor das Team von Alvaro Arbeloa nach 4 wettbewerbsübergreifenden Siegen 1:2. Das Siegtor für die Hausherren fiel in der 90. Minute. Mit einem Sieg am Sonntag gegen Levante könnte Barcelona wieder punktemässig gleichziehen.

Milner überholt Barry Box aufklappen Box zuklappen James Milner ist neuer Rekordspieler der Premier League. Der 40-Jährige bestritt bei Brightons 2:0-Auswärtssieg gegen Brentford sein 654. Spiel in der Top-Liga Englands. Damit überholte er Gareth Barry, der seine Karriere 2019 beendet hatte.

