Legende: Tun sich in der Liga derzeit schwer Yannick Carrasco (M.) und sein Atletico Madrid. imago images

Spanien: Hochspannung im Titelkampf

In der spanischen Meisterschaft ist es zum grossen Zusammenschluss an der Spitze gekommen. Nach dem Sieg am Samstag von Real Madrid im Clasico gegen Barcelona kam Leader Atletico Madrid am Sonntag auswärts bei Betis Sevilla nicht über ein 1:1 hinaus. Damit schmolz der Vorsprung des Teams von Diego Simeone auf den Stadtrivalen 8 Runden vor Schluss auf einen Punkt.

Belgien: Frey erzielt Hattrick

Michael Frey hat seine aktuelle Topform auch in der 33. Runde der belgischen Liga unter Beweis gestellt. Der 26-Jährige erzielte bei der 3:4-Niederlage von Waasland-Beveren gegen Kortrijk alle 3 Tore für den Gastgeber. Für den Berner waren es die Saisontore 10, 11 und 12. 5 davon erzielte er in den letzten 3 Spielen.

Italien: Inter mit Minisieg über Cagliari

Dank dem 11. Sieg in der Serie A in Serie nimmt Inter Mailand weiter Kurs auf den ersten Meistertitel seit 11 Jahren. Die «Nerazzurri» kamen zuhause gegen Abstiegskandidat Cagliari zu einem 1:0. 8 Runden vor Schluss führt Inter die Tabelle weiter 11 Punkte vor Stadtrivale Milan und 12 Punkte vor Titelverteidiger Juventus an. Die Turiner bezwangen Genua zuhause 3:1.