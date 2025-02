Legende: Leitete das 2:0 ein Fabian Schär. imago images/Action Plus

Englischer Ligacup: Schär spielt um den Titel

Fabian Schär greift am 16. März nach seinem ersten Titel mit Newcastle. Wie schon vor zwei Jahren erreichte der frühere Schweizer Nationalspieler mit seinem englischen Klub den Final im Ligacup. Newcastle setzte sich im Halbfinal-Rückspiel wie im Hinspiel gegen Arsenal mit 2:0 durch. Den zweiten Treffer erzielte Anthony Gordon in der 52. Minute nach einer Balleroberung von Schär am gegnerischen Strafraum. Im Final trifft Newcastle entweder auf Liverpool oder Tottenham, die ihr Rückspiel am Donnerstag austragen. Das Hinspiel gewann Tottenham mit 1:0.

Belgischer Cup: Jasharis Brügge im Endspiel

Ardon Jashari hat sich mit dem FC Brügge für den belgischen Cupfinal qualifiziert. Der frühere Luzerner Mittelfeldspieler kam mit seinem Klub in Genk zu einem 1:1, was dank dem 2:1-Heimsieg im Halbfinal-Hinspiel zum Finaleinzug reichte. Im Final vom 14. Mai wartet entweder Anderlecht oder Antwerpen als Gegner.