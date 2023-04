Legende: Kam zu einem Teileinsatz im Cupfinal Vincent Sierro (links). Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Coupe de France: Toulouse gewinnt Cup

4 Monate nach seinem Weggang von YB holte Vincent Sierro mit Toulouse einen überraschenden Titel. Der Walliser (ab 69.) gewann mit dem 12. der Ligue 1 den Cup. Im Final siegte Toulouse gegen Titelverteidiger Nantes 5:1. Für den Klub, der nach einer halben Stunde schon 4:0 führte, ist es der 2. Cupsieg nach 1957.

LaLiga: Benzema-Hattrick sichert Real den Sieg

Karim Benzema erzielte seinen 3. Hattrick in den letzten 8 Spielen. Der 35-jährige Franzose schoss die ersten 3 Treffer von Real Madrid beim 4:2-Heimsieg gegen Almeria. Weil Barcelona gleichzeitig ebenfalls locker 4:0 gegen Betis Sevilla gewann, bleibt der Rückstand von Real auf den Leader mit 11 Punkten gleich gross. Noch unter der Woche hatten beide Spitzenteams gepatzt.

Serie A: Krimi in der Nachspielzeit

Wenn in einem Spiel beide Teams nur je 1 Torschuss verzeichnen, spricht das nicht unbedingt für die Attraktivität. Allerdings nutzten diesen sowohl die AS Roma als auch die AC Milan: In der 4. Minute der Nachspielzeit brachte Roma-Stürmer Tammy Abraham seine Farben in Front. Doch die Freude währte nur für 3 Minuten, da Alexis Saelemaekers für die Mailänder noch ausglich.