Bild 1 von 11. Ärger in Grün-Weiss (I). Das Stadt-Derby zwischen Celtic Glasgow und den Rangers geht zugunsten der Gäste aus. Die Rangers siegen mit 3:1. Zweiter Sieger ist aber auch der Leader Hearts of Midlothian. Das Überraschungsteam liegt nun sechs Zähler vor dem punktgleichen Duo aus Glasgow. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 2 von 11. Ärger in Grün-Weiss (II). Sporting Lissabon – hier der enttäuschte Luis Suarez – gibt im Meisterrennen Punkte ab. Gegen Gil Vicente resultiert nur ein 1:1. Bildquelle: Imago/Avant Sports.
Bild 3 von 11. Jubel in Schwarz-Blau. Atalanta Bergamo fährt gegen das Serie-A-Spitzenteam AS Roma einen wichtigen 1:0-Sieg ein. Über den goldenen Treffer von Giorgio Scalvini (links) freut sich auch der Zürcher Berat Djimsiti (ganz rechts). Bildquelle: Imago/aal.photo.
Bild 4 von 11. Remiskönige. Michel Aebischer (hier zurückgehalten von Genoas Vitinha) kommt mit Pisa nur in kleinen Schritten voran. Das 1:1 ist das 9. Unentschieden im 18. Serie-A-Spiel. Bildquelle: Imago/Abacapress.
Bild 5 von 11. (Nicht) auf den Rücken gelegt. Im Schwingen hätte Pol Lozano von Espanyol Barcelona den Match so gewonnen. Auf dem Rasen ist es aber der FC Barcelona mit Torhüter Joan Garcia. Bildquelle: Imago/Pressinphoto.
Bild 6 von 11. Doppelgrätsche. Der 2:0-Sieg des FC Barcelona kommt auch dank konsequenter Defensivarbeit zustande. Hier machen mit Gerard Martin und Pau Cubarsi gleich zwei Akteure der «Blaugrana» Espanyols Roberto Fernandez den Ball streitig. Bildquelle: Imago/Nur Photo.
Bild 7 von 11. Schweigeminute in Madrid für Crans-Montana. Die Brand-Tragödie von Crans-Montana sorgte auch in Spanien für Bestürzung. Die Teams von Real Madrid und Betis Sevilla sowie die Zuschauenden im Bernabeu bekundeten ihre Anteilnahme mit einer Schweigeminute. Bildquelle: imago images/Photo Players Images.
Bild 8 von 11. Suboptimale Trainingsbedingungen. In Deutschland ruht der Spielbetrieb noch. Diese Bilder aus dem Training von Hertha BSC geben dem Spielplaner recht. Bildquelle: Imago/Nordphoto.
Bild 9 von 11. Norddeutsche Schneelandschaft. Auf diesem Regionalfussballplatz in der Fischbeker Heide bei Hamburg kann definitiv nicht trainiert werden. Bildquelle: Imago/Lobeca.
Bild 10 von 11. Am anderen Ende der Welt. In der australisch-neuseeländischen A-League lässt es sich als Fan derweil gut leben. Vor allem, wenn das eigene Team ein Tor erzielt – hier Wellington Phoenix auswärts bei Brisbane Roar. Bildquelle: Imago/Action Plus.
Bild 11 von 11. Vermutete Kopfballstärke. Am selben Tag und im selben Stadion findet auch die Partie Brisbane-Wellington in der Women's A-League statt. Ava Piazza legt in Sachen Sprungkraft schon mal vor. Bildquelle: Imago/AAP.
