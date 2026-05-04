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Bild 1 von 12. Nicht aufzuhalten. Noah Okafor behauptet sich in dieser Szene gegen den langjährigen englischen Nationalspieler Kyle Walker. Beim 3:1-Sieg von Leeds über Burnley gelingt dem Stürmer das 5. Tor in den letzten 5 Premier-League-Spielen. Er gibt eine gute Bewerbung für eine WM-Teilnahme ab. Bildquelle: imago images/Sportimage.
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Bild 2 von 12. Ungewohnter Sieger. 4:2 nach Verlängerung setzt sich der Linzer ASK im österreichischen Cupfinal gegen Altach durch. Für den LASK ist es der zweite Cupsieg in der Klubgeschichte. 1965 hatte der Verein bereits triumphiert – damals als erstes Nicht-Wiener-Team überhaupt. Bildquelle: imago images/steinsiek.ch.
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Bild 3 von 12. Bittere Niederlage. Auf Seiten der Verlierer im ÖFB-Cup war ein in der Schweiz bekanntes Gesicht. Ex-Winterthur-Trainer Ognjen Zaric führte Altach bis in den Final, wo er sich geschlagen geben musste. Bildquelle: IMAGO / STEINSIEK.CH.
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Bild 4 von 12. Letzter Tanz. Nach dem 1:2 gegen Lecce ist der Abstieg Pisas in die Serie B nach nur einem Jahr im Oberhaus besiegelt. Michel Aebischer gibt noch einmal alles, kann die Niederlage aber auch nicht verhindern. Für den Nati-Spieler gibt es ein Auffangnetz: Nach seiner Leihe dürfte er zu Bologna zurückkehren, wo er noch ein Jahr Vertrag hat. Bildquelle: imago images/LaPresse.
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Bild 5 von 12. Ein Herz für den Europa Cup. In einem rein schwedischen Final gegen Hammarby gewinnt Häcken die erste Auflage des Europa Cups, des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs bei den Frauen. Entscheidend ist die deutsche Stürmerin Felicia Schröder (Bildmitte), die beim 3:2-Rückspielsieg (Hinspiel: 1:0) alle drei Treffer erzielt. Bildquelle: imago images/TT.
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Bild 6 von 12. Siege feiern, wie geht das schon wieder? Mallorca hat es schon fast vergessen. Das 1:0 gegen Girona ist der erste Vollerfolg für die Insulaner in LaLiga seit Oktober. Mallorca verschafft sich im engen Abstiegskampf damit endlich etwas Luft. Bildquelle: imago images/Zuma Press Wire.
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Bild 7 von 12. Prellbock. Yvon Mvogo trotzt mit Lorient dem grossen PSG. Auswärts im Parc des Princes holen die Bretonen ein 2:2-Remis. Vor dem CL-Halbfinal-Rückspiel gegen die Bayern treten die Pariser aber auch nicht in Bestbesetzung an. Bildquelle: imago images/Icon Sport.
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Bild 8 von 12. Ja, er spielt noch immer. Lukas Podolski ist auch mit 40 Jahren noch nicht müde. Mit Gornik Zabrze gewann der ehemalige deutsche Nationalspieler am Samstag den polnischen Cup. Bildquelle: IMAGO / Ball Raw Images.
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Bild 9 von 12. Auch Trainer haben Durst. Schalkes Aufstiegscoach Miron Muslic lässt sich nach dem entscheidenden 1:0 gegen Düsseldorf vom Bierverkäufer bedienen. Bildquelle: Imago/Steinsiek.ch.
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Bild 10 von 12. Oben ohne zum Ligaerhalt. Gladbach hat das Abstiegsgespenst dank eines 1:0 in Dortmund vertrieben. Haris Tabakovic erzielte den Siegtreffer in der 88. Minute. Bildquelle: imago images/Taisei Iwamoto.
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Bild 11 von 12. Kerze für den Absteiger? Ein Monaco-Anhänger zündet beim 2:1-Sieg über Metz sein eigenes Feuerwerk. Nicht nach Feiern zumute ist den gegnerischen Anhängern: Metz steigt zum achten Mal in den letzten 25 Jahren in die Ligue 2 ab. Bildquelle: imago images/PsnewZ.
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Bild 12 von 12. Einmal früh und einmal spät. Nach gerade 39 Sekunden traf Nati-Stürmerin Svenja Fölmli zum 1:0 für Freiburg in Jena. In der 87. Minute war sie dann auch noch für den 5:1-Schlusspunkt besorgt. Bildquelle: IMAGO / DeFodi Images.
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