Bild 4 von 12. Letzter Tanz. Nach dem 1:2 gegen Lecce ist der Abstieg Pisas in die Serie B nach nur einem Jahr im Oberhaus besiegelt. Michel Aebischer gibt noch einmal alles, kann die Niederlage aber auch nicht verhindern. Für den Nati-Spieler gibt es ein Auffangnetz: Nach seiner Leihe dürfte er zu Bologna zurückkehren, wo er noch ein Jahr Vertrag hat.

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