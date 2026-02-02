Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 12. Es ist noch nichts gewonnen, Solanke das Spiel noch läuft. ManCity vergibt gegen Tottenham erstmals seit April 2018 wieder eine 2-Tore-Führung. Beim 2:2 avanciert bei den «Spurs» Dominic Solanke zur grossen Figur. Vor allem der Ausgleich ist eine Augenweide, per Scorpion Kick gelingt dem Engländer ein absolutes Traumtor. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 2 von 12. «Der Goalie bin ig». ... behauptet Neco Williams und setzt kurz vor der Pause zur Glanzparade an. Doch der Nottingham-Verteidiger wird trotz Handschuhen entlarvt und des Feldes verwiesen. Crystal Palace erzielt durch den folgenden Penalty den 1:1-Ausgleich, wobei es auch bleibt. Bildquelle: IMAGO / Every Second Media.
Bild 3 von 12. Für Diversität. Bundesligist Köln hat einem Fan im Rahmen des Diversity-Spieltags einen ganz besonderen Moment verschafft. Pascal Kaiser, ein Amateurschiedsrichter, machte seinem langjährigen Partner Moritz vor dem Anpfiff der Partie gegen Wolfsburg (1:0) über das Stadionmikro einen Heiratsantrag. Bildquelle: imago images/Beautiful Sports.
Bild 4 von 12. Ein Sieg, der 1,8 Millionen Franken einbringt. Die Fifa wird nicht müde, in schöner Regelmässigkeit neue Wettbewerbe aus dem Boden zu stammen. Neustes Mitglied: Der Women's Champions Cup. Dort messen sich die Gewinnerinnen der kontinentalen Pokale. Im Endspiel setzt sich Champions-League-Sieger Arsenal 3:2 n.V. gegen die Copa-Libertadores-Titelhalterinnen Corinthians durch. Bildquelle: Imago/NurPhoto.
Bild 5 von 12. Willst du dich mit mir anlegen? Im Londoner Duell zwischen Chelsea und West Ham kommt es am Schluss zu tumultartigen Szenen. Die Folge: 5 gelbe Karten, darunter für Chelseas Joao Pedro (links) und West Hams Adama Traoré, und eine rote Karte in den letzten 8 Minuten. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Alastair Grant.
Bild 6 von 12. Zweites Spiel, erstes Tor. In der Frauen-Bundesliga dreht Union Berlin bei Essen einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Erfolg. Den Schlusspunkt setzt in der 99. Minute Nati-Spielerin Lia Kamber. Mit ihrem Kopfballtreffer bejubelt sie im zweiten Einsatz für die Berlinerinnen ihr erstes Saisontor. Bildquelle: Imago/Sportpix.
Bild 7 von 12. Dreifacher Jubel ist dreifach schön. Nach dem späten Tor von Enzo Fernandez zum 3:2 jubeln Trevoh Chalobah, Robert Sanchez und Marc Cucurella zu dritt. Bildquelle: IMAGO Images/IPS.
Bild 8 von 12. «Made in Switzerland». gilt traditionell als ein Gütesiegel der Zuverlässigkeit. In Mailand können sie ein Liedchen davon singen. Mit Goalie Yann Sommer und Verteidiger Manuel Akanji bleibt Inter wie gegen BVB auch im Duell mit Cremonese ohne Gegentor. Bildquelle: Keystone/EPA/DAVIDE CASENTINI.
Bild 9 von 12. Geglückter Trainereffekt I. Urs Fischer hat Mainz definitiv in richtige Fahrwasser gebracht. Bei Topteam Leipzig gewinnen die Mainzer trotz Rückstand mit 2:1. Fischer holte im Schnitt 1,2 Punkte mehr pro Spiel als seine Vorgänger. Erst eine Partie ging unter der Leitung des Zürchers verloren. Bildquelle: Keystone/DPA/Jan Woitas.
Bild 10 von 12. Geglückter Trainereffekt II. Auch wenn es hier nicht so aussieht: Augsburg hat sich unter Manuel Baum stabilisiert. Beim 2:1 gegen St. Pauli verzweifelt der Coach wegen einer Elfmeterentscheidung zunächst, kann später aber die Wende bejubeln. Basels Wunschstürmer Michael Gregoritsch trifft doppelt. Bildquelle: IMAGO Images/kolbert-press.
Bild 11 von 12. Umjubelter Siegtorschütze. Cedric Itten führt seine Fortuna Düsseldorf mit seinem Tor in der 83. Minute zum 2:1-Heimsieg gegen Aufstiegsaspirant Paderborn. Kurz darauf ist Ittens Arbeitstag beendet, er wird durch den Ex-Luganesi Zan Celar ersetzt. Für Itten ist es das 3. Tor in den letzten 4 Spielen. Bildquelle: Imago/Steinsiek.ch.
Bild 12 von 12. Schweizerinnen skoren im Volkspark. Nationalspielerin Julia Stierli erzielt im Volksparkstadion in Hamburg ihr 1. Tor in der Frauen-Bundesliga. Die Innenverteidigerin verwertet eine Kopfball-Vorlage von Nati-Teamkollegin Svenja Fölmli zum 1:0 Freiburgs (25.). In der 82. Minute legt Fölmli auf Pass von Alena Bienz das 2:0 nach. Bildquelle: Imago/DeFodi Images.
