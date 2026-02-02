Legende:

Es ist noch nichts gewonnen, Solanke das Spiel noch läuft

ManCity vergibt gegen Tottenham erstmals seit April 2018 wieder eine 2-Tore-Führung. Beim 2:2 avanciert bei den «Spurs» Dominic Solanke zur grossen Figur. Vor allem der Ausgleich ist eine Augenweide, per Scorpion Kick gelingt dem Engländer ein absolutes Traumtor.

Imago/Shutterstock