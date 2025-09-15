Bild 1 von 12. Ein Supertalent kommt selten allein. Zumindest ist das in der Familie Mbappé so. Nachdem Kylian in der Ligue 1 jahrelang für Furore gesorgt hat, tut es ihm nun sein kleiner Bruder gleich. Der 18-jährige Ethan Mbappé bejubelt beim Lilles 2:1-Sieg über Toulouse seinen ersten Treffer in Frankreichs höchster Liga.

Bildquelle: IMAGO / PsnewZ.

1 / 12