Vorweihnächtliche Stimmung auf Europas Fussballplätzen. Hier finden Sie eine Auswahl der besten Bilder.
Bild 1 von 14. Bock auf Weihnachten? Ob man das Oberteil von Kölns Trainer Lukas Kwasniok als «Ugly Christmas Sweater» kategorisiert, bleibt Geschmacksache. Als hässlich taxierten die Anhänger der «Geissböcke» mit Sicherheit die späte 0:1-Heimniederlage gegen Union Berlin. Bildquelle: Imago/DeFodi Images.
Bild 2 von 14. Auffälliger Auftritt. Düsseldorfs Cedric Itten gelingt in der 2. Bundesliga gegen Greuther Fürth (2:1) sein 6. Saisontor. Und der Schweizer zeigt sein technisches Können. Bildquelle: Imago/Zink.
Bild 3 von 14. Erkrankt? Gekränkt? Auf der Gegenseite wird Fürths Branimir Hrgota vor der passenden Bandenwerbung gefoult. Oder doch nicht? Bildquelle: Imago/steinsiek.ch.
Bild 4 von 14. Alles Besio oder was? Der St. Galler Alessio Besio ist im Schuss. Der 21-Jährige erzielt für den deutschen Drittligisten Verl beim 2:0 über 1860 München sein 5. Tor in den letzten 8 Spielen – nur 4 Tage, nachdem Bruder Diego (19) beim FCSG sein Super-League-Debüt mit einem Tor gekrönt hat. Bildquelle: Imago/foto2press.
Bild 5 von 14. Wenn ganz kleine Fans ihre Idole zeichnen ... ... kann Freiburgs Aurélie Csillag nicht widerstehen, dies bildlich festzuhalten. Die Laune der Schweizer SCF-Fraktion ist eh grossartig: Leela Egli und Svenja Fölmli sorgen für einen 3:0-Sieg über Bremen. Bildquelle: Imago/steinsiek.ch.
Bild 6 von 14. Spielt die fiese Rolle perfekt. Dieser Grinch stiehlt beim englischen Drittliga-Spiel Wigan – Blackpool den Matchball. Die weihnachtshassende Figur ist aus dem Kinderbuch von Dr. Seuss und mehreren Verfilmungen bekannt. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 7 von 14. Textiler Schadenersatz. Trikotwünsche sind keine Seltenheit, grade wenn es um Erling Haaland geht. Doch einen so triftigen Grund wie Samuel Sahin-Radlinger hat selten ein Fan: Der Keeper wurde vor rund 7 Jahren nachhaltig vom norwegischen Goalgetter traumatisiert – mit 4 Gegentoren. Bildquelle: Getty Images/Carl Recine.
Bild 8 von 14. Auch gegen 9 mit Mühe. Liverpool gewinnt bei Tottenham 2:1. So weit, so gut. Dass aber der Meister in Überzahl nach dieser roten Karte gegen Cristian Romero ein Gegentor (und in doppelter Überzahl fast noch ein zweites) kassiert, zeigt die Fragilität der «Reds». Bildquelle: Imago/Propagangda Photo.
Bild 9 von 14. Ein sehr kleines Geschenk. erhält Robbie Savage, Trainer des englischen Fünftligisten Forest Green Rovers. Seine Spieler schenken ihm danach einen 2:0-Sieg bei Yeovil Town. Bildquelle: Imago/PPauk.
Bild 10 von 14. Unerfüllter Wunsch. Diese Wycombe-Fans haben einen Weihnachtsklassiker umgetextet. Der angesprochene Aussenläufer kommt der Bitte allerdings nicht nach. Zu einem 2:1 über Bolten in der dritthöchsten englischen Liga reicht's trotzdem. Bildquelle: Imago/Pro Sports Images.
Bild 11 von 14. Gute Sicht hat er ja. Aber kann das beim Besuch eines Fussballspiels wirklich das wichtigste Kriterium sein? Das fragt sich vielleicht dieser Bromley-Fan im Spiel gegen Grimsby Town. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 12 von 14. Benvenuta Flaminia. Wie hierzulande der Eishockeyklub Genf hält sich auch Lazio Rom einen lebenden Adler als Maskottchen. Das neue Tier, von den Fans in einem Voting «Flaminia» getauft, zieht im Serie-A-Match gegen Cremonese erstmals seine Kreise. Bildquelle: Imago/IPA Sport.
Bild 13 von 14. Na, wie hab ich das gemacht? Der Schotte Lawrence Shankland erzielt für Heart of Midlothian den Gamewinner gegen die Glasgow Rangers (Endstand 2:1). Das Team aus Edinburgh führt die Tabelle weiter klar an. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 14 von 14. Ein bisschen Australian Rules. Was aussieht wie ein Kung-Fu-Tackle von Brisbanes Justin Vidic (rechts), geschieht in Wirklichkeit nach einem Foul von Damien da Silva vom Macarthur FC. Bildquelle: Imago/Action Plus.
