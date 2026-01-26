Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 11. Ein heisser Tanz ... ... war das Hamburger Derby zwischen St. Pauli nicht unbedingt. Die beiden Rivalen trennten sich gütlich 0:0. Bildquelle: imago images/Justus Stegemann.
Bild 2 von 11. Alisha Lehmann verliert bei Debüt mit Leicester. Alisha Lehmann ist in der Women's Super League zum Debüt für Leicester City gekommen. Die 27-Jährige wurde nach 64 Minuten eingewechselt. 20 Minuten später provozierte sie ein Eigentor der Gegnerinnen. Am Ende nützte es aber nichts: Lehmann unterlag mit Leicester zuhause West Ham 1:2. Bildquelle: Getty Images/Leila Coker.
Bild 3 von 11. Muskelmann. Pio Esposito verhalf Inter im Duell mit Pisa zu einem wichtigen Sieg. Noch vor der Pause machte der Stürmer die Wende vom 0:2 zum 3:2 perfekt. Am Schluss hiess es sogar 6:2 für den Leader der Serie A. Bildquelle: imago images/Italy Photo Press.
Bild 4 von 11. Ein gutes Pferd ... ... springt nur so hoch, wie es muss. Bradley Barcolas Tor reichte PSG gegen Auxerre zum 1:0-Minisieg. Der Gegner blieb blass, verzeichnete keinen einzigen Schuss aufs Tor der Pariser. Bildquelle: imago images/Icon Sport.
Bild 5 von 11. Schweizer Penalty-Killerin. Irina Fuchs im Tor des 1. FC Köln sichert ihrem Team einen 1:0-Sieg über den SC Freiburg. Die Schweizerin hält in der Nachspielzeit einen Penalty und jubelt dementsprechend. Bildquelle: IMAGO / Gabor Baumgarten.
Bild 6 von 11. Neuers fehlende Aura. Vincent Kompany rotierte für das Spiel der Bayern gegen Augsburg kräftig durch, auch Goalie Manuel Neuer bekam eine Pause. Stellvertreter Jonas Urbig konnte die erste Saisonniederlage in der Bundesliga dann nicht verhindern. Augsburg siegte 2:1. Bildquelle: imago images/Revierfoto.
Bild 7 von 11. Eine Trophäe mitten im Januar. Al Sadd aus Katar gewinnt durch ein 3:1 über Al Ahli Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) den zwischen den beiden Ländern ausgetragenen Supercup. Mann des Spiels ist Ex-Liverpool-Stürmer Firmino mit zwei Toren. Bildquelle: Imago/Sopa Images.
Bild 8 von 11. Der «Clasico femenino» geht an Barcelona. Die Rivalität zwischen Barcelona und Real Madrid ist längst auch bei den Frauen angekommen. Meist mit dem besseren Ende für die Katalaninnen. So auch am Samstag: Mit Nati-Stürmerin Sydney Schertenleib (ab 83.) bejubelt Barcelona den 2:0-Finalsieg über Real in der Supercopa. Bildquelle: IMAGO / ZUMA Press Wire.
Bild 9 von 11. Fast 50-jährige Ultra-Gruppierung. «Boys» mit viel Gelb gibt's nicht nur in Bern, sondern auch in Parma. Ein Blick auf die Kurve der «Gialloblu» beim Auswärtsspiel in Bergamo. Bildquelle: Imago/IPA Sport.
Bild 10 von 11. Star-Neuzugang liefert sogleich. Er kam, sah und traf: Edin Dzeko hat bei seinem Debüt für Schalke in der 2. Bundesliga sogleich getroffen. Der 39-jährige Stürmer wurde im Heimspiel gegen Kaiserslautern in der 66. Minute eingewechselt und verkürzte in der 87. Minute zum 1:2. Kenan Karaman (90.) sicherte dem Tabellenführer sogar noch einen Punkt. Bildquelle: imago images/osnapix.
Bild 11 von 11. Aufgeblüht. Seit seinem Wechsel auf Leihbasis von Real Madrid zu Lyon befindet sich Endrick in Traumform. Der 19-jährige Brasilianer erzielte am Sonntag in Metz beim 5:2-Sieg im dritten Spiel seinen ersten Hattrick. Bildquelle: IMAGO / Icon Sport.
