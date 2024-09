9 / 11

Legende:

Torhüter mit Torriecher

ManCity-Torhüter Ederson musste gegen Brentford schon in der 1. Minute hinter sich greifen. Der Brasilianer sorgte noch in der 1. Halbzeit persönlich für die Wende. In der 32. Minute leitete er mit einem weiten Abschlag das 2:1 für den Meister ein. Für Ederson war es der 4. Assist in der Premier League - keine schlechte Zahl für einen Torhüter.

IMAGO / News Images