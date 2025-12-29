Bild 5 von 10. Es will weiter nicht richtig. Die AC Fiorentina wird den Jahreswechsel als Schlusslicht der Serie A begehen. Die «Viola» (ab 76. mit Simon Sohm) verlor auch beim direkten Konkurrenten Parma (mit Sascha Britschgi). Nach dem ersten Saisonsieg zuletzt gegen Udinese hatte man Hoffnung geschöpft, nun ist man wieder im alten Fahrwasser.

