Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 10. Herzerwärmende Momente. Liverpool-Captain Virgil van Dijk läuft vor dem Spiel gegen Wolverhampton mit den Kindern und weiteren Familienmitgliedern des im Sommer tödlich verunglückten Mitspielers Diogo Jota auf das Feld. Bildquelle: Getty Images/Carl Recine.
-
Bild 2 von 10. «Forever 20». Vor dem Anpfiff hatten Fans beider Lager die Möglichkeit, an einem Wandgemälde vor dem Stadion eine Nachricht zu Ehren von Diogo Jota zu hinterlassen. Das Gemälde zeigt den portugiesischen Stürmer, der seine Hände zu einem Herzen formt. Bildquelle: Imago Images/Simon Stacpool.
-
Bild 3 von 10. «Ich!» – «Nein, ich!». Morgan Gibbs-White und Igor Jesus haben im Spiel Nottinghams gegen Manchester City die gleiche Idee. Ersterer setzt sie um. Nottingham taucht am Schluss gegen den Favoriten 1:2. Bildquelle: imago images/News Images.
-
Bild 4 von 10. Eifert nicht nur beim Jubel Haaland nach. Rayan Cherki entwickelt sich nach einigen Anlaufschwierigkeiten immer mehr zum wichtigen Puzzleteil bei Manchester City. Gegen Nottingham erzielt er das 2:1-Siegtor und erweist beim Torjubel Teamkollege Erling Haaland (der für einmal nicht trifft) die Reverenz. Bildquelle: imago images/News Images.
-
Bild 5 von 10. Es will weiter nicht richtig. Die AC Fiorentina wird den Jahreswechsel als Schlusslicht der Serie A begehen. Die «Viola» (ab 76. mit Simon Sohm) verlor auch beim direkten Konkurrenten Parma (mit Sascha Britschgi). Nach dem ersten Saisonsieg zuletzt gegen Udinese hatte man Hoffnung geschöpft, nun ist man wieder im alten Fahrwasser. Bildquelle: imago images/Goal Sports Images.
-
Bild 6 von 10. Herausgeputzt für den Boxing Day. Tyrell Malacia hat die Haare schön. Wenn man sich im einzigen Spiel präsentieren darf, das auf den 26. Dezember angesetzt wurde, darf man auch einmal etwas mehr Zeit auf das Äussere verwenden. Manchester United setzt sich gegen Newcastle dann auch 1:0 durch. Bildquelle: imago images/Shutterstock.
-
Bild 7 von 10. Per Kopf zum Hattrick. Der deutsche Nationalspieler Kevin Schade traf beim 4:1-Sieg von Brentford gegen Bournemouth dreifach und verdoppelte damit seine Torausbeute in der laufenden Saison. Es ist aber nicht Schades erster Hattrick in der Premier League. 2024/25 gelang ihm selbiges Kunststück gegen Leicester City. Bildquelle: Getty Images/Eddie Keogh.
-
Bild 8 von 10. Kommt jetzt das Nervenflattern? Der überraschende schottische Tabellenführer Heart of Midlothian musste sich in Edinburgh Hibernian 2:3 geschlagen geben. Nach Verlustpunkten liegt Celtic Glasgow nun gleichauf. Letztmals nicht aus Glasgow kam der schottische Meister 1985, als Aberdeen triumphierte. Bildquelle: imago images/Shutterstock.
-
Bild 9 von 10. Mittendrin statt nur dabei. GC-Verteidiger Abdoulaye Diaby bietet mit Mali Afrika-Cup-Gastgeber Marokko die Stirn, muss beim 0:1 am Ende aber dennoch als Verlierer vom Platz. Bildquelle: imago images/DeFodi Images.
-
Bild 10 von 10. Ungläubiger Blick. Tottenhams Richarlison jubelte beim Gastspiel gegen Crystal Palace gleich doppelt. Nur: Beide Treffer wurden nach VAR-Konsultation wegen Abseits annulliert. Immerhin gewannen die «Spurs» dennoch mit 1:0. Das (gültige) Tor erzielte jedoch nicht Richarlison, sondern der erst 19-jährige Archie Gray. Bildquelle: Getty Images/MB Media/Vince Mignott.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.