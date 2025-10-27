Bild 10 von 15. Mit Blut und Gold nach oben. Der RC Lens erobert sich durch ein 2:1 über Olympique Marseille Rang 2 in der Ligue 1. Mit erst 8 Gegentoren stellen die Nordfranzosen, die wegen der Klubfarben den Spitznamen «Sang et Or» tragen, die beste Defensive der Liga. Anteil am Höhenflug des Vizemeisters von 2023 haben auch Torhüter Robin Lisser (links) und Verteidiger Jonathan Gradit.

Bildquelle: Imago/PsnewZ.

10 / 15