Bild 1 von 15. Objekt der Begierde immer im Blick. Im italienischen Spitzenkampf kämpfen Inters Denzel Dumfries und Napolis Alessandro Buongiorno um das Leder. Für Letzteren wird die Partie zur «Buona Sera»: Napoli siegt 3:1. Bildquelle: imago images/Gribaudi.
Bild 2 von 15. Karriere-Herbst im Süden. Nach 13 Jahren und 440 Spielen bei Leicester City – unter anderem mit dem Sensationstitel 2016 – hat Jamie Vardy ein neues Kapitel seiner Karriere aufgeschlagen. Der 38-Jährige spielt seit September bei Cremonese. Gegen Berat Djimsitis Atalanta Bergamo (1:1) erzielt der Ex-Internationale sein erstes Serie-A-Tor. Bildquelle: Imago/NurPhoto.
Bild 3 von 15. Umringt von 8 Beinen. Bayerns Luis Diaz sitzt nach einem üblen Foul von Gladbachs Jens Castrop am Boden. Die Aktion bringt dem Borussia-Akteur die rote Karte ein. Bildquelle: Imago/Sven Simon.
Bild 4 von 15. Die Schattenseiten des Fussballs. Der Kölner Abwehrchef Timo Hübers verdrehte sich gegen Dortmund das Knie so heftig, dass er ins Spital musste. Als er vom Platz getragen wurde, applaudierten auch die BVB-Fans aufmunternd. Diese sahen später noch den ultraspäten 1:0-Siegtreffer ihres Teams. Bildquelle: imago images/HMB-Media.
Bild 5 von 15. Knapp verfehlt ist auch vorbei. Dortmunds Nico Schlotterbeck rutscht im Spiel gegen Köln am Ball vorbei. Zum knappen Sieg reicht es dem BVB doch noch. Dortmund bleibt in der Spitzengruppe. Bildquelle: Imago/HMB Media.
Bild 6 von 15. Bruchlandung ... ... gab es für Frankfurt diesmal keine. Auf die 1:5-Abreibung gegen Liverpool in der Champions League reagierte die Eintracht mit einem 2:0-Erfolg gegen St. Pauli. Trainer Dino Toppmöller dürfte seinen Sturz verkraftet haben. Bildquelle: imago images/steinsiek.ch.
Bild 7 von 15. Viel Polizei bei Hass-Duell . Das Niedersachsen-Derby zwischen Braunschweig und Hannover 96 in der 2. Bundesliga war in den letzten Jahren immer wieder geprägt von Ausschreitungen der verfeindeten Fans. Nach vorübergehendem Teil-Ausschluss durften die Gästefans diesmal wieder vollzählig anreisen. Das Polizeiaufgebot war entsprechend gross. Hannover siegte auswärts übrigens 3:0. Bildquelle: imago images/Noah Wedel.
Bild 8 von 15. Sehenswert, aber vergebens. Dresden-Keeper Lennart Grill streckt sich, aber der Schuss von Paderborns Mika Baur schlägt trotzdem hinter ihm ein. Die Sachsen verlieren mit 1:2 und liegen auf dem Relegationsplatz der 2. Bundesliga. Bildquelle: Imago/Hentschel.
Bild 9 von 15. Im Würgegriff ... ... hatte PSG Brest beim 3:0-Auswärtserfolg. Captain Achraf Hakimi ging mit gutem Beispiel voran und erzielte die ersten beiden Treffer. Bildquelle: imago images/Icon Sport.
Bild 10 von 15. Mit Blut und Gold nach oben. Der RC Lens erobert sich durch ein 2:1 über Olympique Marseille Rang 2 in der Ligue 1. Mit erst 8 Gegentoren stellen die Nordfranzosen, die wegen der Klubfarben den Spitznamen «Sang et Or» tragen, die beste Defensive der Liga. Anteil am Höhenflug des Vizemeisters von 2023 haben auch Torhüter Robin Lisser (links) und Verteidiger Jonathan Gradit. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 11 von 15. Schmerzhaftes Ende einer Traumserie. Seit dem 23. August hatte Erling Haaland in jedem Spiel getroffen - ob für seinen Klub Manchester City oder das norwegische Nationalteam. Gegen Aston Villa spediert er den Ball zwar in die Maschen, das Tor wird aber aberkannt. Zudem prallt er noch in den Pfosten. Bildquelle: Imago/Offside Sports Photography.
Bild 12 von 15. Gute Stimmung bei Daddy & Son. Diese Manchester-United-Fans sind vor der Partie gegen Brighton blendend aufgelegt. Und wohl auch danach: Die United feiert einen 4:2-Heimsieg. Bildquelle: Imago/News Images.
Bild 13 von 15. Titelträume in Edinburgh. Seit 40 Jahren kommt der schottische Meister immer aus Glasgow. Können die Hearts aus Edinburgh das diese Saison ändern? Nach dem 3:1 über Celtic beträgt der Vorsprung des Leader jedenfalls schon 8 Punkte. Die Fans - hier nach dem 3:1 durch Lawrence Shankland sind entsprechend begeistert. Bildquelle: Imago/Focus Images.
Bild 14 von 15. Einsam auf der Ersatzbank. Natürlich nicht. Der Bildausschnitt macht die Geschichte. Sevillas belgischer Spieler Adnan Januzaj scheint über den Schnappschuss mässig erfreut. Bildquelle: Imago/Aflosport.
Bild 15 von 15. Kopfball verfehlt? Die Mit- und Gegenspieler sind jedenfalls beeindruckt von der Flughöhe, die der Slowake Marek Bartos vom polnischen Klub Motor Lublin im Spiel gegen Widzew Lodz erreicht. Bildquelle: Imago/Newspix.
