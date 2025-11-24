Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 10. Augen zu und durch. So gehen die Spieler von Newcastle und Manchester City in diesen Luftkampf. Die «Magpies» gewinnen das Spiel gegen die «Skyblues» am Ende mit 2:1. Bildquelle: IMAGO / Focus Images.
Bild 2 von 10. Ziemlich angefressen. ManCity-Trainer Pep Guardiola hatte nach der Niederlage einiges zu klären – mit Newcastles Bruno Guimaraes, mit dem Schiedsrichter-Team und sogar mit dem Kameramann. Bildquelle: imago images/Sportsphoto/Ed Sykes.
Bild 3 von 10. Unrühmlicher Start. 150-Millionen-Mann Alexander Isak kommt bei Liverpool weiter überhaupt nicht auf Touren. Bei der blamablen 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest am Samstag legte der Schwede einen weiteren uninspirierten Auftritt hin und ist nun der erste Spieler in der Geschichte der «Reds», der bei seinen ersten 4 Startelf-Einsätzen als Verlierer vom Platz ging. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 4 von 10. Unrühmlicher Rekord. Beim 1:1 seines FSV Mainz gegen Hoffenheim wurde Dominik Kohr bereits zum 9. Mal in der Bundesliga des Feldes verwiesen. Damit hat er Luiz Gustavo und Jens Nowotny hinter sich gelassen und ist nun alleiniger Rekordhalter. Bei den Verwarnungen steht «Hardkohr» mit 102 Gelben Karten hinter Stefan Effenberg (114) übrigens auch auf Rang 2. Bildquelle: Imago/Steinsiek.ch.
Bild 5 von 10. Bombastische Stimmung. Beim Ligue-1-Spiel in Nizza gegen Marseille am Freitagabend zünden die Heimfans auf der Tribüne ein Feuerwerk, auf dem Platz sind es aber die Gäste: Marseille gewinnt gleich mit 5:1. Bildquelle: IMAGO / Icon Sport.
Bild 6 von 10. Sieglos. Auch nach 12 Spieltagen in der Serie A wartet die Fiorentina noch immer auf den ersten Sieg. Am Samstag rang das Team um den Schweizer Nationalspieler Simon Sohm immerhin Juventus Turin ein 1:1 ab. Trotzdem befinden sich die «Lilien» nach wie vor am Tabellenende. Bildquelle: Imago/Marco Canoniero.
Bild 7 von 10. Glücksbringer. Bei Real Sociedad darf auch das Maskottchen auf das Teamfoto. Offenbar bringt es Glück: Der Klub aus San Sebastian schlägt Osasuna mit 3:1. Bildquelle: IMAGO / AFLOSPORT.
Bild 8 von 10. Impact. Freiburg-Stürmerin Aurélie Csillag wurde beim Stand von 1:0 gegen Schlusslicht Jena nach einer Stunde eingewechselt. Kurze Zeit später bereitete sie das 2:0 durch Selina Vobian (69.) vor. Zum 3:0-Endstand traf sie dann in der 85. Minute gleich selbst. Bildquelle: imago images/Steinsiek.
Bild 9 von 10. Beflügelt. Der Fotograf erwischt den perfekten Moment, um Naatan Skyttä beim Jubel zu verewigen. Passend dazu erzielte der Finne beim 4:1-Sieg in der 2. Bundesliga gegen Kiel für Kaiserslautern einen Hattrick. Bildquelle: IMAGO / Werner Schmitt.
Bild 10 von 10. Zurück auf der Fussballbühne. Paul Pogba gibt am Samstag nach über zwei Jahren sein Comeback. Die Rückkehr ist für den Monaco-Spieler allerdings nicht von Erfolg gekrönt, seine Equipe taucht in Rennes mit 1:4. Bildquelle: IMAGO / PRESSE SPORTS.
