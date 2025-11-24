Bild 3 von 10. Unrühmlicher Start. 150-Millionen-Mann Alexander Isak kommt bei Liverpool weiter überhaupt nicht auf Touren. Bei der blamablen 0:3-Heimpleite gegen Nottingham Forest am Samstag legte der Schwede einen weiteren uninspirierten Auftritt hin und ist nun der erste Spieler in der Geschichte der «Reds», der bei seinen ersten 4 Startelf-Einsätzen als Verlierer vom Platz ging.

