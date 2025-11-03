Bild 5 von 10. Viel Polizei, noch mehr Fans. Trotz einem Grossaufgebot der Polizei kam es beim Hochrisiko-Spiel zwischen Hertha Berlin und Dynamo Dresden (2:0) in der 2. Bundesliga zu kleineren Scharmützeln. Auf dem Oberring des Olympiastadions gingen kurz vor Anpfiff Anhänger der beiden Lager aufeinander los. Unter den über 70'000 Fans auf den Rängen waren rund 20'000 Auswärtsfans.

Bildquelle: Keystone/DPA/Andreas Gora.

