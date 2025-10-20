Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 10. Wer will Geschichte schreiben? Diego Moreira bringt Strassburg gegen PSG mit 2:1 in Führung, die Elsässer erhöhen gar noch auf 3:1. Doch letztlich wird es doch nichts mit dem 1. Sieg im 34. Versuch in Paris. Die Partie endet 3:3. Bildquelle: Imago/Press Wire.
-
Bild 2 von 10. Unsichtbarer Streik. Espanyol feiert erstmals seit 30 Jahren einen Sieg in Oviedo. Was die Fans nicht sehen: Dass die Spieler in den ersten 20 Sekunden nach Anpfiff streiken. Als Symbol gegen das in Miami ausgetragene Ligaspiel Barcelona - Villarreal. Das spanische TV reagiert und sendet stattdessen Aussenbilder vom Stadion. Bildquelle: Keystone/Paco Paredes.
-
Bild 3 von 10. Königsblaue Euphorie. Das krisengeschüttelte Schalke 04 feiert beim 3:0 in Hannover den 4. Sieg in Serie und belegt nach 9 Spieltagen einen Aufstiegsplatz. Mittendrin: Ex-Winterthur-Stürmer Christian Gomis, der das dritte Tor für die Gelsenkirchener erzielt. Bildquelle: Imago/Osnapix.
-
Bild 4 von 10. 4 Doppelpacks in 11 Tagen. Wenn's läuft, dann läuft's! Das kann man bei Francis Onyeka wohl sagen. In der Nationalmannschafts-Pause trifft der 18-Jährige bei den drei Siegen der deutschen U19 jeweils doppelt, ehe er seinen Lauf auch beim 3:2-Sieg von Bochum gegen die Hertha fortsetzt. Für den Vorletzten der 2. Bundesliga ist es erst der zweite Saisonsieg. Bildquelle: Keystone/DPA/Ulrich Hufnagel.
-
Bild 5 von 10. Freiburgs Schweizerinnen. Leela Egli (Nummer 20) erzielt gegen Nürnberg ihren zweiten Bundesligatreffer. Die 18-jährige Schweizerin trifft bei der 2:3-Niederlage der Freiburgerinnen zum Schlussstand. Egli wird wie Alena Bienz und Aurélie Csillag zur Pause eingewechselt, Julia Stierli spielt in der Innenverteidigung durch. Bildquelle: Imago/steinsiek.ch.
-
Bild 6 von 10. Ein Geniestreich ohne Wert. Nick Woltemade (r.) zaubert gegen Brighton. Der Newcastle-Stürmer vollendet in der 76. Minute mit der Hacke. Jan Paul van Hecke steht daneben. Das Traumtor zum 1:1 reicht nicht, denn Danny Welbeck schiesst das Heimteam in der 84. Minute doch noch zum Sieg. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
-
Bild 7 von 10. Geht da noch mehr? Das dachte sich wohl Jean-Philippe Mateta, als er gegen Bournemouth in der 7. Minute der Nachspielzeit per Penalty auf 3:3 stellt. Der Stürmer von Crystal Palace machte damit seinen Hattrick perfekt – und hat Sekunden vor dem Abpfiff tatsächlich noch den Siegtreffer auf dem Fuss. Bildquelle: Imago/Pro Sports Images/Paul Phelan.
-
Bild 8 von 10. Abgehoben. Erling Haaland befindet sich weiterhin in beneidenswerter Form. Der Norweger führt Manchester City gegen Everton im Alleingang zum Sieg. Dank seiner Doublette steht er in der Premier League nach acht Spielen bei elf Toren. Bildquelle: Imago/News Images.
-
Bild 9 von 10. Der Erlöser. Ronald Arajuo, notabene Innenverteidiger, schiesst Barcelona gegen Girona in der 93. Minute zum 2:1-Erfolg – und das im Stile eines Vollblutstürmers. Bildquelle: Imago/Xinhua.
-
Bild 10 von 10. Motiviert. Seit seinem Wechsel zu Galatasaray Istanbul wurde Leroy Sané nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft aufgeboten. Aufgrund des tieferen Niveaus der Süper Lig erwartet DFB-Trainer Julian Nagelsmann «keine Wunderdinge, aber eine gewisse Quote». Sané scheint sich dies zu Herzen genommen haben. Beim 2:1 gegen Basaksehir erzielt er beide Tore. Bildquelle: Imago/Anadolu.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.