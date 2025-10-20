Bild 4 von 10. 4 Doppelpacks in 11 Tagen. Wenn's läuft, dann läuft's! Das kann man bei Francis Onyeka wohl sagen. In der Nationalmannschafts-Pause trifft der 18-Jährige bei den drei Siegen der deutschen U19 jeweils doppelt, ehe er seinen Lauf auch beim 3:2-Sieg von Bochum gegen die Hertha fortsetzt. Für den Vorletzten der 2. Bundesliga ist es erst der zweite Saisonsieg.

Bildquelle: Keystone/DPA/Ulrich Hufnagel.

