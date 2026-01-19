Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 11. Tränenreicher Abschied. Leipzigs Kevin Kampl hat nach dem plötzlichen Tod seines Bruders seine Fussballkarriere per sofort beendet. Beim Heimspiel gegen Bayern richtet er sich an die Fans des Klubs, für den er 8,5 Jahre gespielt hat. Bildquelle: Imago/Picture Point LE.
Bild 2 von 11. Feurige Stimmung. Im Bundesliga-Duell zwischen Augsburg und Freiburg sorgen die Breisgauer Fans vor Anpfiff mit einer Pyro-Show für Verzögerung. Der Funke springt aber erst nach der Pause auf den Platz über. Alle 4 Tore beim 2:2 fallen nach dem Seitenwechsel binnen einer Viertelstunde. Bildquelle: Imago/Steinsiek.ch.
Bild 3 von 11. Hoher Besuch. Bundeskanzler Friedrich Merz besucht das Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und St. Pauli. Wirklich begeistert scheint er vom Gezeigten nicht zu sein. Bildquelle: Imago/Fotostand.
Bild 4 von 11. Frust nach Nackenschlag. St. Pauli kämpft sich gegen Dortmund nach einem 0:2-Rückstand zurück – und kassiert in der 95. Minute das 2:3. Bildquelle: Imago/Fotostand.
Bild 5 von 11. Kalt und neblig ist's. Frauen im Männerfussball wird's wirklich nicht leicht gemacht. Hier erschwert sogar Petrus mit einer Nebelbank Ingolstadt-Trainerin Sabrina Wittmann den Durchblick. Bildquelle: Imago/Fotostand.
Bild 6 von 11. Fast-Hattrick-Schütze und «Interims-Capo» . Der Blondschopf mit dem «Capo»-Mikrofon in der Hand ist ein in der Schweiz Bekannter: Alessio Besio. Der Ex-St. Galler spielt mittlerweile für Verl in der 3. Liga Deutschlands und zieht gegen Mannheim einen Sahnetag ein. Erst provoziert er ein Eigentor, später trifft er noch zwei Mal. Bildquelle: Imago/Eibner.
Bild 7 von 11. Besser als bei der Nati an der EM 2016. Bielefelds Semir Telalovic testet, was die Trikots von Fortuna Düsseldorf aushalten. Und siehe da: Es reisst nicht. Bildquelle: Imago/kolbert-press.
Bild 8 von 11. Da kann das Maskottchen nicht mehr hinsehen. 1860 München erzielt in der 3. Bundesliga gegen Essen erst in der 90. Minute den 1:1-Ausgleich. Bildquelle: Imago/kolbert-press.
Bild 9 von 11. Wenn's läuft, dann läuft's. RC Lens reitet weiter auf einer Erfolgswelle. Die Nordfranzosen feiern dank einem 1:0 gegen Auxerre den 10. Sieg in Serie – ein Novum in der Klubgeschichte. In der Ligue 1 liegt der Meister von 1998 so weiterhin einen Punkt vor Seriensieger Paris St-Germain. Die letzte Niederlage datiert von Oktober – ausgerechnet gegen Schlusslicht Metz. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
Bild 10 von 11. Aus gegen Ex-Klub. Die Schweizer Nationalspielerin Noëlle Maritz unterliegt im FA Cup mit Aston Villa bei Champions-League-Sieger Arsenal mit 0:2. Die 30-Jährige war vor 2 Jahren von den Londonerinnen zum Team aus Birmingham gewechselt. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 11 von 11. Niederlage trotz Assist. Bei der 1:2-Niederlage von Juventus Turin im Spitzenkampf gegen Inter Mailand bereitet Lia Wälti die frühe Turiner Führung vor. Beim Ausgleich kommt sie hier jedoch zu spät. Die «Alte Dame» rutscht nach der 3. Saisonniederlage auf Rang 4 ab und liegt neu bereits 8 Punkte hinter Leader AS Roma. Bildquelle: Imago/Gribaudi/ImagePhoto.
