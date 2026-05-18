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Bild 1 von 10. «Poppi» out. Alexandra Popp verabschiedet sich aus Wolfsburg: mit zwei Champions-League-Titeln, sieben Meisterschaften und elf Pokaltriumphen. Ehe sie zu Herzensklub BVB abzischt, gelingt ihr ein Abschied nach Mass. Beim 3:1 über Nürnberg trifft Popp doppelt. Bildquelle: Imago/Darius Simka.
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Bild 2 von 10. Aufstieg verpasst. Der Schweizer Mathis Magnin hat mit Rodez die Chance auf einen möglichen Aufstieg in die Ligue 1 vergeben. Das Team aus dem Süden Frankreichs verlor in den Playoffs bei Saint-Étienne nach 90 torlosen Minuten im Penaltyschiessen. Dabei verschoss Magnin gleich den 1. Elfmeter. Die dramatische Entscheidung fiel erst nach 20 Versuchen. Bildquelle: Imago/PsnewZ.
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Bild 3 von 10. Ungeschlagen und doch geschlagen. Benfica hat sein letztes Saisonspiel bei Estoril Praia mit 3:1 gewonnen und damit in der gesamten Spielzeit keine einzige Partie verloren. In 34 Spielen in der Primeira Liga setzte es für das Team aus Lissabon 23 Siege und 11 Remis ab. Der Haken: Trotzdem verpasst die Equipe von Jose Mourinho hinter Porto und Sporting die Champions-League-Quali. Bildquelle: Imago/Sports Press Foto.
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Bild 4 von 10. Tore, Tore, Tore. Angeführt von Harry Kane, der nach dem Hattrick beim 5:1 gegen Köln am Samstag dank 36 Saisontoren die Torjägerkanone auch in seiner 3. Saison in Deutschland entgegennehmen durfte, erzielte die Bayern-Offensive in der Bundesliga sagenhafte 122 Tore. So viele Treffer erzielte seit Torino in der Saison 1947/48 kein Team in den Top-5-Ligen mehr. Bildquelle: Imago/Laci Perenyi.
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Bild 5 von 10. Rekordmeister. Celtic Glasgow hat am Samstag die «Finalissima» bei Heart of Midlothian dramatisch mit 3:1 gewonnen und dem Langzeit-Leader aus Edinburgh den Titel am letzten Spieltag noch weggeschnappt. Für die «Bhoys» ist es insgesamt der 56. Meistertitel. Damit hat man den ewigen Stadtrivalen Glasgow Rangers (55) wieder hinter sich gelassen. Bildquelle: Keystone/AP/Andrew Milligan.
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Bild 6 von 10. Lange Gesichter. Liverpool musste beim 2:4 bei Aston Villa wettbewerbsübergreifend bereits zum 20. Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Das Team von Arne Slot fiel damit hinter den Gegner aus Birmingham auf Rang 5 zurück und muss auch vor dem letzten Spiel Mohamed Salahs für die «Reds» noch um die Qualifikation für die Champions League zittern. Bildquelle: Imago/Propaganda Photo.
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Bild 7 von 10. «Derby della Capitale» ist,. wenn die Tifosi die ganz grossen Tifos auspacken, und die Spieler ... Bildquelle: Imago/ZUMA Press.
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Bild 8 von 10. ... ihre Fäuste. Bei diesem Rencontre fliegen Lazios Nicolo Rovella und Romas Wesley mit Rot vom Feld. Am Ende melden sich die «Giallorossi» dank einem 2:0-Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze zurück. Bildquelle: IMAGO / Italy Photo Press.
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Bild 9 von 10. Bruchlandung. Schmerzhafter Aufprall von West Hams Valentin Castellano im Spiel gegen Newcastle. Noch mehr wehtun dürfte das Resultat: Die «Hammers» verloren 1:3 und verbleiben vor dem letzten Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Bildquelle: Reuters/Lee Smith.
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Bild 10 von 10. Adieu, Antoine. Am Sonntag absolvierte Antoine Griezmann, bei Atletico eine Klublegende, seine letzte Partie vor Heimpublikum – und wurde gebührend verabschiedet, Familienbesuch inklusive. Bildquelle: Reuters/Isabel Infantes.
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