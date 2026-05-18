Bild 6 von 10. Lange Gesichter. Liverpool musste beim 2:4 bei Aston Villa wettbewerbsübergreifend bereits zum 20. Mal in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Das Team von Arne Slot fiel damit hinter den Gegner aus Birmingham auf Rang 5 zurück und muss auch vor dem letzten Spiel Mohamed Salahs für die «Reds» noch um die Qualifikation für die Champions League zittern.

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