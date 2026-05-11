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Bild 1 von 12. Aber hallo. Nico Schlotterbeck hat's nicht nur in den Beinen, sondern auch in den Armen. Der Dortmunder Verteidiger zeigt nach seinem Treffer gegen Frankfurt, dass er den Kraftraum regelmässig aufsucht. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports International.
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Bild 2 von 12. Nie die Zunge raus beim Penalty. Jede Serie hat mal ein Ende. Nach 24 verwandelten Penaltys in der Bundesliga verschiesst Harry Kane gegen Wolfsburg erstmals. Zweimal hat er allerdings schon in anderen Wettbewerben gepatzt (Champions League, DFB-Pokal). Zum Sieg reicht es den Bayern in allen drei Spielen. Bildquelle: Imago/Noah Wedel.
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Bild 3 von 12. Stilechte Fankluft. Hauptamtlich ist Ralf Rangnick ja österreichischer Nationaltrainer. Im Sommer trifft er in den USA unter anderem auf Weltmeister Argentinien. Wenn sein ehemaliger Klub Leipzig 10 Jahre in der Bundesliga feiert, schlüpft Rangnick aber auch gerne mal in die Rolle des Fans in der Kurve. Bildquelle: Imago/Nordphoto.
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Bild 4 von 12. Die Schale macht Pause. Warum mit der Trophäe feiern, wenn man auch eine Polonaise machen kann? Die Bayern-Frauen haben nach dem vierten Meistertitel in Folge ja schon etwas Übung. Bildquelle: Imago/Ulrich Wagner.
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Bild 5 von 12. Kampioen van Nederland. Dank des 2:0 über Den Haag am zweitletzten Spieltag machen es die Frauen von PSV Eindhoven den Männern gleich und sichern sich den niederländischen Meistertitel. Riola Xhemaili trug mit 13 Toren in 21 Spielen viel zum Triumph bei. Auch gegen Den Haag netzt sie ein. Bildquelle: Imago/Sports Press Photo.
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Bild 6 von 12. Ausnahmezustand in der Lagunenstadt. Der Aufstieg Venedigs in die Serie A ist bereits seit einer Woche fix. So richtig gefeiert wird er im Rahmen des Heimspiels gegen Palermo (2:0). Nach der Partie verwandelt sich das Stadio Pierluigi Penzo in eine Festhütte. Weiter geht die Party später auf dem Markusplatz. Bildquelle: Imago/NurPhoto.
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Bild 7 von 12. Traumeinstand. 5 Sekunden braucht Mezian Mesloub nach seiner Einwechslung, um bei seinem Debüt in der Ligue 1 einzunetzen. Der erst 16-Jährige schiesst Lens zum 1:0-Sieg über Nantes und zur sicheren Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison. Gleichzeitig besiegelt er den Abstieg von Nantes nach 13 Jahren im Oberhaus. Bildquelle: Imago/Icon Sport.
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Bild 8 von 12. So sieht Meisterjubel aus. Galatasaray Istanbul ist zum 4. Mal in Serie und zum 26. Mal insgesamt türkischer Meister. Der Champions-League-Achtelfinalist macht den Sack mit einem turbulenten 4:2 über Abstiegskandidat Antalyaspor zu. Bildquelle: Imago/Anadolu Agency.
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Bild 9 von 12. Meister in erster Saison in Griechenland. Dereck Kutesa gewinnt mit AEK Athen dank einem 2:1-Sieg im Derby gegen Panathinaikos die griechische Meisterschaft. Der Schweizer bleibt allerdings ohne Einsatzminuten (Archivbild). Bildquelle: Imago/One Inch Productions.
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Bild 10 von 12. Da staunt der Meister selbst ein bisschen. Nur 64 Spiele benötigte Lionel Messi für 100 Torbeteiligungen in der MLS. Beim 4:2-Sieg von Inter Miami über Toronto erzielt der 38-jährige Altstar ein Tor selbst und bereitet zwei weitere vor. Bildquelle: Imago/Eyepix Group.
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Bild 11 von 12. Spektakel in Oslo. In der Champions League sorgte Bodö/Glimt mit dem Einzug in den Achtelfinal für Furore. Nun ist das Team auch erstmals seit 1993 norwegischer Cupsieger. Den dramatischen Final in Oslo gegen Brann Bergen gewinnt Bodö nach Penaltyschiessen mit 4:2 (2:2, 3:3). Bildquelle: Imago/Bildbyran.
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Bild 12 von 12. Zurück in der Erfolgsspur. Und wie geht es eigentlich dem letztjährigen schwedischen Sensationsmeister Mjällby? Nun, der Provinzklub feiert nach schwachem Saisonstart (4 Spiele, 4 Punkte) in Degerfors den 3. «Dreier» in Serie und holt in der Tabelle auf. Am Donnerstag gibt's den Cupfinal gegen Hammarby. Bildquelle: Imago/Bildbryan.
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