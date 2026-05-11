Bild 6 von 12. Ausnahmezustand in der Lagunenstadt. Der Aufstieg Venedigs in die Serie A ist bereits seit einer Woche fix. So richtig gefeiert wird er im Rahmen des Heimspiels gegen Palermo (2:0). Nach der Partie verwandelt sich das Stadio Pierluigi Penzo in eine Festhütte. Weiter geht die Party später auf dem Markusplatz.

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