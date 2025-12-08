Bild 7 von 11. «Ja, das ist mein letztes Spiel». Keine Sorge, Sergio Ramos hat sein Karriereende (noch) nicht verkündet. Der 39-jährige Spanier verabschiedete sich jedoch von seinem Klub Monterrey. Für die Mexikaner spielte Ramos, Weltmeister von 2010, seit Anfang Februar. Wohin seine Reise nun geht, liess er offen. Laut Medienberichten will Ramos mit an die WM 2026.

Bildquelle: Jonathan Mondragon/Jam Media/Getty Images.

