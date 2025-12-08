Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 11. Er kann's auch mit der Hand. Bei Bayerns 5:0 in Stuttgart war Tormaschine Harry Kane einmal mehr Matchwinner. Der Engländer steuerte 3 Tore bei – und posierte im Anschluss mit dem Matchball. Bildquelle: Keystone/Ronald Wittek.
Bild 2 von 11. Legt selber Hand an. Da muss das geübte Auge ran: Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel hantiert vor dem Bundesliga-Spiel seiner Dortmunder gegen Hoffenheim an der Torlatte rum. Beim 2:0 bleibt er anschliessend ohne Gegentreffer. Bildquelle: Keystone/Bernd Thissen.
Bild 3 von 11. Auf den Hund gekommen. Vor dem Zürcher Derby zwischen den FCZ Frauen und GC beehren Gäste aus dem Tierheim den Letzigrund-Rasen. Chiara Bücher und Co. gehen mit den Vierbeinern Gassi – und gewinnen anschliessend gegen die Grasshoppers 4:2. Bildquelle: Keystone/Manuel Geisser.
Bild 4 von 11. Aufgepasst, YB, auf diesen jungen Mann. Am Donnerstag empfangen die Berner in der 6. Runde der Europa League Lille – und damit auch Ethan Mbappé. Der 18-Jährige befindet sich wie sein 8 Jahre älterer Bruder Kylian in Torlaune. Er entschied das Top-Duell gegen Marseille mit seinem Tor in der 10. Minute. Bildquelle: Xavier Laine/Getty Images.
Bild 5 von 11. Frischgebackener Meister für Lausanne. Lausanne-Sport reist in der 5. Runde der Conference League zum alten und neuen finnischen Meister KuPS Kuopio. Die Liga ist für die Finnen seit dem 9. November beendet. Seitdem bestreiten sie abwechselnd Europacup- und Testspiele. Zuletzt verlor KuPS 3 Mal in Folge. Bildquelle: Imago/All Over Press Finland.
Bild 6 von 11. Arsenal-Schocker reisen nach Basel. Auf den FC Basel wartet am 6. Europa-League-Spieltag eine sehr schwierige Aufgabe. Mit Aston Villa kommt das formstärkste Premier-League-Team auf Besuch. Die «Villans» bezwangen am Samstag Leader Arsenal – es war für die Londoner die erste Niederlage nach 18 ungeschlagenen Partien. Bildquelle: Marc Atkins/AVFC/Aston Villa FC/Getty Images.
Bild 7 von 11. «Ja, das ist mein letztes Spiel». Keine Sorge, Sergio Ramos hat sein Karriereende (noch) nicht verkündet. Der 39-jährige Spanier verabschiedete sich jedoch von seinem Klub Monterrey. Für die Mexikaner spielte Ramos, Weltmeister von 2010, seit Anfang Februar. Wohin seine Reise nun geht, liess er offen. Laut Medienberichten will Ramos mit an die WM 2026. Bildquelle: Jonathan Mondragon/Jam Media/Getty Images.
Bild 8 von 11. Erhörtes Stossgebet. Die HSV-Anhängerin erbittet im Duell mit Bremen Beistand von oben. Tatsächlich treffen die Hamburger in der Schlussphase noch zum 3:2. Bildquelle: IMAGO / STEINSIEK.CH.
Bild 9 von 11. 3 Punkte im Gepäck. Der Greenkeeper des SV Darmstadt hat sich für den Samichlaustag ein passendes Kostüm ausgesucht. Der Dank: Ein 3:2-Sieg seiner Mannschaft gegen den Karlsruher SC. Bildquelle: IMAGOHMB-Media.
Bild 10 von 11. Reicht da ein «Sorry»? Frankfurt-Spieler Arthur Theate entschuldigt sich nach dem blamablem 0:6 in Leipzig bei den mitgereisten Fans. Bildquelle: IMAGO/Picture Point LE.
Bild 11 von 11. Den Frust aus der Seele schreien. Köln-Trainer Lukas Kwasniok reagiert auf den Ausgleich von St. Pauli in der 94. Spielminute. Und er ist sichtlich verärgert. Bildquelle: IMAGO/Maximilian Koch.
