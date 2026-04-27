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Bild 1 von 10. Wer zuletzt lacht ... Da bejubelte Rochdale nach dem Treffer zum 1:0 in der 95. Minute den Aufstieg in die fünfthöchste englische Liga – Platzsturm der Heimfans inklusive. Doch das Spiel wurde nach kurzem Unterbruch noch einmal angepfiffen und das Undenkbare geschah: York City glich in der 106. Minute noch aus und schnappte Rochdale den Aufstieg weg. Bildquelle: IMAGO / Focus Images.
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Bild 2 von 10. Mittendrin statt nur dabei. Ella Touon ist im Kellerduell zwischen Essen und Carl Zeiss Jena unbestrittene Matchwinnerin. Beim 4:3-Erfolg der SGS erzielt die Nati-Verteidigerin zwei Tore und bereitet die anderen beiden jeweils vor. Bildquelle: IMAGO / frontalvision.com.
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Bild 3 von 10. Gibt's ja nicht! Seit Sommer 2023 schnürt Nadine Riesen ihre Schuhe für Frankfurt. Nun gelang ihr der erste Treffer in der Bundesliga – unter gütiger Mithilfe von Wolfsburg-Keeperin Nelly Smolarczyk. Dank dem 3:1-Sieg nähert sich die Eintracht den zweitrangierten «Wölfinnen» bis auf 4 Punkte an. Bildquelle: Imago/HMB-Media.
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Bild 4 von 10. Soll man für Malen bezahlen? Die Aston-Villa-Leihgabe Donyell Malen sammelt bei der AS Roma kräftig Argumente für eine fixe Übernahme im Sommer. Der niederländische Stürmer traf in der Serie A in 14 Partien 11 Mal. So auch beim 2:0 gegen Bologna, wo Malen zudem den 2. Treffer vorbereitete. Bildquelle: Imago/Massimo Paolone/LaPresse via AP.
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Bild 5 von 10. Die 13 kann auch Glück bringen. Diese Zahl stand am Freitagabend am Anfang eines kapitalen 3:1-Erfolgs von Fortuna Düsseldorf über Dynamo Dresden. Cedric Itten (Trikotnummer 13) eröffnete das Skore mit seinem 13. Saisontreffer. Nur die Spielminute passt nicht ins Muster: Itten traf in der 11. Minute. Bildquelle: imago images/Sven Simon.
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Bild 6 von 10. Das nennt sich mal leidenschaftliches Verteidigen. Beim Abschlussversuch von Nürnbergs Meret Günster werfen sich mit Pauline Machtens und Magou Doucouré gleich zwei Hamburgerinnen in den Schuss. Es lohnt sich – die HSV-Frauen gewannen das Duell mit Tabellennachbar Nürnberg 1:0 und haben nun ein Polster von 6 Punkten – bei einem Spiel mehr – auf die Abstiegsränge. Bildquelle: imago images/Zink.
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Bild 7 von 10. Kevin (fast) allein im im Klub. Bei Napolis 4:0-Erfolg über Cremonese trifft Kevin De Bruyne zum 100. Mal in einer der Top-5-Ligen. Das ist zuvor im selben Zeitraum (seit 2012) erst einem Mittelfeldspieler gelungen. Quizfrage: Welchem? Bildquelle: IMAGO / ZUMA Press.
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Bild 8 von 10. «Ich war's». Marco Reus traf für Borussia Dortmund in der Bundesliga von 2012 bis 2024 120 Mal. Hätten Sie's gewusst? Bildquelle: Imago/Revierfoto.
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Bild 9 von 10. Geht's da in Richtung Ligaerhalt? Tottenham gibt sich noch nicht geschlagen. Die «Spurs» besiegen das Schlusslicht Wolverhampton und geben im Abstiegskampf der Premier League ein wichtiges Lebenszeichen von sich. Bildquelle: IMAGO / Pro Sports Images.
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Bild 10 von 10. Ungewöhnliche Sitzgelegenheit. Klosterhardts Meik Kunz suchte sich im Bezirksligaspiel gegen Rot-Weiss Essen II keine alltägliche Sitzgelegenheit aus. Nämlich Gegenspieler Arda Islam. Klosterhardt siegte im Duell der Aufstiegsaspiranten 3:1. Bildquelle: Imago/Funke Foto Services.
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