Bild 1 von 10. Wer zuletzt lacht ... Da bejubelte Rochdale nach dem Treffer zum 1:0 in der 95. Minute den Aufstieg in die fünfthöchste englische Liga – Platzsturm der Heimfans inklusive. Doch das Spiel wurde nach kurzem Unterbruch noch einmal angepfiffen und das Undenkbare geschah: York City glich in der 106. Minute noch aus und schnappte Rochdale den Aufstieg weg.

Bildquelle: IMAGO / Focus Images.

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