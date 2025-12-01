Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
-
Bild 1 von 14. Königsblauer Höhenflug. Nach dem Sieg im Spitzenspiel der 2. Bundesliga gegen Paderborn gibt es bei Schalke kein Halten mehr. Die in den letzten Jahren arg gebeutelten Gelsenkirchener sind nach dem 10. Sieg im 14. Ligaspiel Tabellenführer. Bildquelle: Imago/RHR-Foto.
-
Bild 2 von 14. Gelbe Jubeltraube. Andi Zeqiri trifft erstmals für seinen neuen Klub Widzew Lodz. Der im September vom belgischen Europacup-Teilnehmer Genk nach Polen gewechselte Stürmer erzielt im Meisterschaftsspiel bei Piast Gliwice neun Minuten nach der Pause das Tor zum 2:0-Schlussstand. Bildquelle: Imago/Newspix/Sebastian Sienkiewicz.
-
Bild 3 von 14. Schottische Winterstimmung. Die Spieler von Partick Thistle wärmen sich vor dem Cupspiel beim Provinzklub Forfar auf. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
-
Bild 4 von 14. Pfiat di, Kingsley! Bayern München verabschiedet vor dem Heimspiel gegen St. Pauli (3:1) seinen langjährigen Akteur Kingsley Coman (hier mit Tochter) offiziell. Heute spielt der Franzose in Saudi-Arabien. Bildquelle: Imago/Eibner.
-
Bild 5 von 14. Er hat die Haare schön. Der Schein trügt: Dortmunds Marcel Sabitzer hat sich nicht etwa eine neue Frisur zugelegt. Viel mehr hat der Fotograf nach dem BVB-Sieg gegen Leverkusen genau im richtigen Moment abgedrückt. Bildquelle: Imago/Chai v.d. Laage.
-
Bild 6 von 14. Ach, Steffen! Union-Trainer Steffen Baumgart ist am Boden zerstört. Die Berliner kassieren gegen das bisherige Schlusslicht Heidenheim spät eine 1:2-Heimniederlage. Keine optimale Vorbereitung auf den Cup-Kracher gegen die Bayern. Bildquelle: Imago/Contrast.
-
Bild 7 von 14. «Am Ende kackt die Ente». Viel Freude hat nach dem Befreiungsschlag Baumgarts Gegenüber Frank Schmidt. «Am Ende kackt die Ente, wir haben das Spiel gewonnen und das zählt für uns heute», bemüht der Heidenheim-Coach eine geflügelte Fussball-Weisheit – abgerechnet wird am Schluss. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
-
Bild 8 von 14. Gracias, Rafa! Der RCD Mallorca hat einen neuen Preis für herausragende Bewohner der Mittelmeer-Insel geschaffen. Erster Träger des «Dimoni d'Honor», des «Ehrenteufels», wird der berühmteste aller Mallorquiner, Rafael Nadal. Bildquelle: Imago/Cordon Press.
-
Bild 9 von 14. Durststrecke zu Ende. Viking Stavanger ist erstmals seit 1991 wieder norwegischer Meister. Das Team aus der viertgrössten Stadt Norwegens verteidigt am letzten Spieltag seinen Vorsprung auf Bodö/Glimt. Bildquelle: Imago/Bildbryan.
-
Bild 10 von 14. Stilecht. Barcelona-Star Lamine Yamal zeigt sein technisches Können im Liga-Spiel gegen Deportivo Alaves. Und er liefert: Der 18-Jährige erzielt beim 3:1-Sieg das Führungstor. Bildquelle: Imago/Ricardo Larreina Amador.
-
Bild 11 von 14. Bitte wegschauen. «Ich wollte, dass keiner hinschaut. Denn diese Bilder sind schrecklich», sagt Braunschweigs Trainer Heiner Backhaus nach dem Spiel gegen Kaiserslautern. Sein Spieler Florian Flick wird kurz vor der Pause unglücklich von den Stollen seines Gegenspielers oberhalb des Knies getroffen, danach vom Platz getragen und tags darauf operiert. Bildquelle: keystone/dpa/Swen Pförtner.
-
Bild 12 von 14. Unschönes Jubiläum knapp verhindert. Beim 2:1-Sieg von Manchester United bei Crystal Palace sorgt Joshua Zirkzee für den Ausgleich zum 1:1. Es war das 1. Tor des Niederländers in der Premier League seit 24 Spielen. Zuletzt hatte er am 1. Dezember 2024 oder vor 364 Tagen eingenetzt. Bildquelle: Jordan Pettitt/PA via AP.
-
Bild 13 von 14. 7. Skorerpunkt im 12. Spiel. Cedric Itten (rechts) befindet sich weiter in Skorerlaune. Eine Woche nach seinem Doppelpack legt der Nati-Stürmer nun einen Assist auf. Ittens gefühlvolle Flanke verwertet Christian Rasmussen per Kopf. Mehr als dieses 1:2 bei Thomas Stamms Dynamo Dresden gelingt Düsseldorf aber nicht. Bildquelle: keystone/dpa/Robert Michael.
-
Bild 14 von 14. Ajax-Ultras provozieren Spielabbruch. Nach zuvor 4 Niederlagen in Serie haben die Ultras von Ajax Amsterdam in der Eredivisie gegen Groningen eine derartige Pyroshow hingelegt, dass das Spiel nach 5 Minuten erst unter- und später abgebrochen werden musste. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken, setzten dabei allerdings gar Teile des Rasens in Brand. Bildquelle: Imago/Orange Pictures.
Ende der BildergalerieZurück zum Anfang der Bildergalerie.