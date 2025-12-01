Bild 14 von 14. Ajax-Ultras provozieren Spielabbruch. Nach zuvor 4 Niederlagen in Serie haben die Ultras von Ajax Amsterdam in der Eredivisie gegen Groningen eine derartige Pyroshow hingelegt, dass das Spiel nach 5 Minuten erst unter- und später abgebrochen werden musste. Die Fans wollten einem verstorbenen Fan gedenken, setzten dabei allerdings gar Teile des Rasens in Brand.

Bildquelle: Imago/Orange Pictures.