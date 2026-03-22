Legende: Pure Freude Bei Pep Guardiola. IMAGO / Shutterstock

Manchester City hat zum neunten Mal den Ligacup gewonnen. Das Team von Pep Guardiola siegte im Final im Londoner Wembley gegen Arsenal mit 2:0. Beide Tore erzielte einen Tag nach seinem 21. Geburtstag Nico O'Reilly. Der aus dem eigenen Nachwuchs stammende Linksverteidiger traf innerhalb von knapp fünf Minuten zweimal mit dem Kopf (60. und 64.).

Arsenal, das in der Schlussphase einen Lattenschuss von Gabriel Jesus zu beklagen hatte, wartet seit 2004 auf einen Erfolg im weniger wichtigen Cup-Wettbewerb Englands.

Sunderland siegt, Tottenham in der Krise

Auch in der Premier League haben am Sonntag drei Partien stattgefunden. Nati-Captain Granit Xhaka jubelte mit Sunderland in Newcastle nach einem 0:1-Rückstand noch über einen 2:1-Sieg. Erst in der 90. Minute fiel der Siegtreffer.

Im Abstiegskampf wird es derweil richtig eng. Tottenham unterlag zuhause Nottingham Forest mit 0:3 und liegt neu nur noch einen Zähler vor West Ham, das bei Aston Villa mit 0:2 verlor. Noch sieben Spieltage stehen an.

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