DFB-Pokal: Leverkusen lässt St. Pauli keine Chance

Leverkusen steht als erstes Team im Halbfinal des DFB-Pokals. Die «Werkself» wurde im ersten Viertelfinal ihrer Favoritenrolle gegen St. Pauli gerecht und siegte zuhause souverän mit 3:0. Nach einer guten halben Stunde eröffnete Martin Terrier das Skore, nach der Pause trafen auch noch Patrick Schick (63.) und Jonas Hofmann (92.).

Serie A: Milan festigt Rang 2

Im letzten Spiel der 23. Runde feierte die AC Milan einen 3:0-Erfolg bei Bologna. Ruben Loftus-Cheef (20.) und Christopher Nkunku (39./Pen.) brachten die «Rossoneri» schon vor der Pause auf die Siegerstrasse. Nach dem Seitenwechsel sorgte Adrien Rabiot (48.) für noch klarere Verhältnisse. Bei Bologna wurde Remo Freuler nach 65 Minuten ausgewechselt, Zachary Athekame bei Milan nach 67 Minuten. Ardon Jashari ersetzte bei den Gästen für die Schlussphase Luka Modric.

EFL Cup: Arsenal erster Finalist

Nach dem 3:2-Sieg an der Stamford Bridge gewann Arsenal auch das Halbfinal-Rückspiel des Ligacups gegen Chelsea. Kai Havertz traf zuhause in der 97. Minute zum 1:0-Schlussresultat. Im Endspiel treffen die «Gunners» entweder auf ManCity oder Newcastle.