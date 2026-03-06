Legende: Verteidiger als Matchwinner Curtis Jones freut sich mit Torschütze Andrew Robertson über dessen 1:0. Imago/Propaganda Photo

FA Cup: Liverpool nach Revanche im Viertelfinal

Am Dienstag hatte Liverpool in der Premier League beim Schlusslicht Wolverhampton Wanderers noch gepatzt und mit 1:2 verloren, 3 Tage später konnten sich die «Reds» bereits revanchieren. Kurz nach der Pause führte Andrew Robertson die Entscheidung herbei. Erst traf der schottische Verteidiger mit einem präzisen Flachschuss, 2 Minuten später legte er Mohamed Salahs 2:0 auf. Am Ende siegten die Gäste mit 3:1 und zogen in den Viertelfinal des FA Cups ein.

LaLiga: Valverde erlöst Real

Nach 2 Liga-Niederlagen in Folge hat Real Madrid zum Siegen zurückgefunden. Erst in der 94. Minute schoss Federico Valverde die «Königlichen» mit einem abgelenkten Schuss aus 17 Metern zu einem glücklichen 2:1-Sieg bei Celta Vigo. Damit rücken die Madrilenen mindestens bis am Samstag auf einen Punkt an Leader Barça heran.

Ligue 1: PSG unterliegt Monaco erneut

Paris St-Germain hat in der Meisterschaft gegen Monaco wie schon in der Hinrunde verloren. Die Tore beim 3:1-Erfolg für die Gäste, bei denen Goalie Philipp Köhn und Captain Denis Zakaria wie gewohnt durchspielten, erzielten Maghnes Akliouche, Alexander Golowin und Folarin Balogun.

