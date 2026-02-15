Legende: Musste nach seinem Assist angeschlagen runter Noah Okafor (r.). Reuters/Action Images

FA Cup: Okafor humpelt bei Penalty-Erfolg vom Feld

Noah Okafor musste im Sechzehntelfinal des FA Cups bei Birmingham City in der 82. Minute nach einem Griff an den Oberschenkel mit muskulären Problemen vom Feld. Zuvor hatte der Schweizer Stürmer die Vorlage beim 1:0 für Leeds geliefert. Nach Okafors Auswechslung glich der Gastgeber aus der Championship zwar noch aus, im Penaltyschiessen setzte sich das Team von Daniel Farke aber schliesslich durch.

Bundesliga Frauen: Reuteler brilliert bei Frankfurt-Sieg

Die 85-fache Schweizer Nationalspielerin Géraldine Reuteler hat in der 18. Runde der Bundesliga beim 4:1-Erfolg von Eintracht Frankfurt auswärts gegen Jena 3 Tore erzielt und ein weiteres vorbereitet. Die 26-Jährige traf in der 4. Minute nach einem Eckball, doppelte nach einer halben Stunde mit einem Kopfball nach und sorgte in der Nachspielzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze für den Schlussstand.

