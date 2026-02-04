DFB-Pokal: Stuttgart im Halbfinal

Titelverteidiger Stuttgart hat sich als zweites Team für den Halbfinal im DFB-Pokal qualifiziert. Die Schwaben wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen beim Zweitligisten Holstein Kiel mit 3:0. Die Stuttgarter hatten mehr zu kämpfen, als es das Resultat ausdrückt. Erst in der 56. Minute gelang Deniz Undav das 1:0. Die weiteren Treffer fielen kurz vor Schluss.

Legende: Jubeln über den Halbfinal-Einzug Die Stuttgart-Spieler. Imago/DeFodi Images

Resultate

Coppa Italia: Inter schlägt den FC Turin

Inter Mailand hat den Halbfinal der Coppa Italia erreicht. Die Mailänder gewannen im Viertelfinal mit 2:1 gegen Torino. Ange-Yoan Bonny (35.) und der Ex-Basler Andy Diouf (47.) trafen für Inter, das wegen der Olympia-Eröffnungsfeier nach Monza umziehen musste. Yann Sommer und Manuel Akanji kamen nicht zum Einsatz.

Resultate

EFL Cup: ManCity gegen Arsenal im Final

Newcastle ohne den verletzten Fabian Schär ist im Halbfinal des Ligacups gegen Manchester City ohne Chance geblieben. Nach dem 0:2 im Hinspiel verlor der Titelverteidiger die Auswärtspartie 1:3. Doppeltorschütze Omar Marmoush und Tijjani Reijnders sorgten noch vor der Pause für die 3:0-Führung. Im Final am 22. März trifft Manchester City auf Arsenal.