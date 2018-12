Arminia Bielefeld hat sich von Trainer Jeff Saibene getrennt. Dies gab der 2.-Ligist am Montag bekannt. Saibene hatte das Amt im März 2017 übernommen und die Bielefelder zum Klassenerhalt geführt. In dieser Spielzeit blieb die Arminia zuletzt 10 Spiele in Folge sieglos. Neben dem früheren Thun- und St. Gallen-Trainer muss auch Assistent Carsten Rump seinen Posten räumen.

In der 1. Bundesliga erfuhr der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji eine erneute Ehre. Zum zweiten Mal in dieser Saison wurde der Winterthurer vom Fachmagazin kicker ins «Team der Runde» gewählt. Sein Dortmund siegte am Samstag im Revier-Derby mit 2:1 gegen Schalke.

Zwei Tage nach der Heimniederlage gegen Celta Vigo hat Villarreal seinen Trainer Javier Calleja entlassen. Das Team aus Castellon reagierte damit auf die ungemütliche Tabellenlage. Nach 15 Runden liegt Villarreal auf dem 17. Rang, nur 3 Punkte vor einem Abstiegsplatz. In der Europa League winkt dagegen noch immer der Sprung in die K.o.-Runde. Wer die Nachfolge Callejas antritt, ist noch nicht bekannt.