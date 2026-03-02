Bild 4 von 12. Prächtig. Das «Old Firm»-Derby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic hat immer eine Geschichte parat. Die schönste schreibt diesmal Youssef Chermiti mit seinem Tor per Fallrückzieher. Zum Sieg reicht es den Rangers nicht: Reo Hatate gleicht mit dem 2. Penalty-Nachschuss in der 91. Minute zum 2:2 aus.

Bildquelle: Imago/Shutterstock.

