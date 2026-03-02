Anfang BildergalerieBildergalerie überspringen
Bild 1 von 12. Beeindruckend. Dortmund – Bayern ist zweifellos das Spiel des Bundesliga-Wochenendes. Über 81'000 Fans erleben den packenden Spitzenkampf, den Joshua Kimmich zugunsten der Bayern entscheidet, live im Stadion. Bildquelle: Imago/Osnapix.
Bild 2 von 12. Stilvoll. Coventrys Brandon Thomas-Asante würde auch im Ballett eine gute Figur abgeben. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 3 von 12. Dramatisch. Was für eine Partie: Premier-League-Klub Burnley holt gegen Brentford ein 0:3 auf, geht vermeintlich 4:3 in Führung (Tor aberkannt), kassiert in der Nachspielzeit das 3:4, gleicht vermeintlich noch aus (Tor aberkannt) – Bashir Humphreys (vorne) kann es nicht fassen. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 4 von 12. Prächtig. Das «Old Firm»-Derby zwischen den Glasgow Rangers und Celtic hat immer eine Geschichte parat. Die schönste schreibt diesmal Youssef Chermiti mit seinem Tor per Fallrückzieher. Zum Sieg reicht es den Rangers nicht: Reo Hatate gleicht mit dem 2. Penalty-Nachschuss in der 91. Minute zum 2:2 aus. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 5 von 12. Hochfliegend. Die Freude von Oscar Gil über sein Tor gegen Anderlecht ist gross. Kein Wunder: Oft trifft der 27-jährige Verteidiger nicht. Erfasst sind in den Statistiken ganze 4 Profikarrieretore, das letzte im März 2025. Bildquelle: Imago/Photo News.
Bild 6 von 12. Tieffliegend. Milans Christopher Nkunku fällt in diesem Duell mit Cremonese-Akteur Youssef Maleh spektakulär. Trotzdem kommt der Favorit zu einem 2:0-Erfolg. Bildquelle: Imago/IPA Sport.
Bild 7 von 12. Kampfstark. Nach 16 Minuten ein Mann weniger? Macht Sassuolo gar nichts aus. Der Kanadier Ismaël Koné (Bild) und Kristian Thorstvedt führen den Serie-A-Mittelfeldklub zum Sieg über Atalanta. Bildquelle: Imago/Gribaudi Image Photo.
Bild 8 von 12. Schneckenhaft. Gleich die Top 7 in der österreichischen Bundesliga spielen nur unentschieden. Darunter auch Sturm Graz mit dem Schweizer Ryan Fosso (links, im Zweikampf mit Wolfsbergs Cheick Mamadou Diabaté). Bildquelle: key/APA/Wolfgang Jannach.
Bild 9 von 12. Junggeblieben. Die «Alte Dame» (Juventus) liegt im Serie-A-Spiel gegen die AS Roma bis in die 93. Minute 2:3 hinten – da trifft Federico Gatti zum Ausgleich und feiert ausgiebig mit den mitgereisten Fans. Bildquelle: Imago/Gribaudi Image Photo.
Bild 10 von 12. Wetterfest. Das Trainerteam von Sparta Rotterdam erwartet beim Auswärtsspiel in Heerenveen Regen – oder wappnet man sich gegen allfällige Bierbecherwürfe gegnerischer Fans? Bildquelle: Imago/Box-to-Box-Pictures.
Bild 11 von 12. Ausgesperrt. Terence Boyd von Waldhof Mannheim versucht nach seiner Doublette gegen Alemannia Aachen trotz Absperrgitter, den Fans möglichst nahe zu kommen. Bildquelle: Imago/HMB Media.
Bild 12 von 12. Brav. Tottenhams Interimscoach Igor Tudor ritzt vor dem Spiel bei Fulham zwar die Out-Linie, aber das Spielfeld betritt er tatsächlich nicht. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
