Klicken Sie sich durch eine Auswahl der besten Bilder vom Wochenende auf Europas Fussballplätzen.
Bild 1 von 12. Show und Prestigesieg. Victor Osimhen ist die prägende Figur im Istanbul-Derby zwischen Besiktas und Galatasaray. Der Nigerianer schiesst «Gala» zum 1:0-Erfolg. Bildquelle: Imago/Anadolu News.
Bild 2 von 12. Noch mehr Show, kein Prestigesieg. Ganz schön ins Zeug legt sich auch Leopold Querfeld von Union Berlin. Ein Treffer gegen Werder Bremen resultiert daraus nicht – und am Schluss heisst es 1:4 aus Sicht der Köpenicker. Bildquelle: Imago/Contrast.
Bild 3 von 12. In der richtigen Millisekunde abgedrückt. Ob die Taube den Leipzigern Glück gebracht hat? Könnte sein. RB dreht die Partie gegen Augsburg dank eines Eigentors in der Nachspielzeit. Bildquelle: Imago/Picture Point LE.
Bild 4 von 12. Ära geht zu Ende. Nach 7 Jahren bei Borussia Dortmund erhält Julian Brandt (hier nach dem 2:1 in Köln) im Sommer keinen neuen Vertrag mehr. 9 Spieltage stehen in der Bundesliga noch an, das letzte Heimspiel könnte der Nationalspieler am 9. Mai bestreiten. Bildquelle: Imago/kolbert-Press.
Bild 5 von 12. Drama pur. Der Schnappschuss vermittelt den Eindruck, Freiburgs Matthias Ginter müsse Mitspieler Derry Scherhant trösten. In Wirklichkeit bejubeln die beiden das späte 3:3 gegen Leverkusen. Und fast hätte es noch zum 4:3 gereicht. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports.
Bild 6 von 12. Glücklichster Frühling seines Lebens? Gratulation zur baldigen Vaterschaft, Lukasz Poreba. Vielleicht feiert der Pole bald auch mit seinem SV Elversberg. Der saarländische Provinzklub steckt nach einem 1:0 über Magdeburg mitten im Aufstiegskampf in die Bundesliga. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
Bild 7 von 12. Hollywood-Bewerbung? Die Pose hat Callum Doyle von Wrexham schon mal drauf. Der 22-Jährige schiesst seinen Klub, bei dem die Schauspieler Ryan Reynolds und Rob McElhenney die Mehrheit halten, im FA Cup gegen Chelsea 2:1 in Führung – am Ende scheitert der Underdog dramatisch 2:4 n.V. Bildquelle: Imago/Shutterstock.
Bild 8 von 12. Vor Meilenstein. 3. Spiel, 3. Saisontor: Lionel Messi hat die Major League Soccer weiter im Griff. Gegen DC United erzielt der Argentinier in Diensten von Inter Miami sein 899. Karrieretor. Bildquelle: Imago/EFE.
Bild 9 von 12. Warum nur, warum? Er hätte es seinen Ex-Teamkollegen zeigen können. Doch Giovanni Simeone, der älteste Sohn von Kult-Coach Diego und von Napoli an Torino ausgeliehen, verliert mit der «Granata» in Neapel mit 1:2. Bildquelle: Imago/La Presse.
Bild 10 von 12. Vorbild kleiner Bruder. Da läuft es Giuliano Simeone (links, im Duell mit Duje Caleta-Car) bei Atletico Madrid besser. Der 23-Jährige gewinnt mit seinem Team gegen Real Sociedad mit 3:2. Bildquelle: Imago/Zuma Press Wire.
Bild 11 von 12. Familienpatron. Und an der Seitenlinie von Atletico Madrid dirigiert Vater Diego sein Team – wie gewohnt mit vollem Engagement und hier nicht ganz regelkonform: Mit seinem rechten Bein steht er weit im Spielfeld drin. Bildquelle: Imago/Aflosport.
Bild 12 von 12. Hoch das Bein. Youssef Maziz vom belgischen Klub Löwen versucht auf unkonventionelle Art, den Ball vor Westerlo-Verteidiger Seiji Kimura zu schützen. Bildquelle: Imago/Photo News.
