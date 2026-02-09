 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Fussball-Wochenende in Bildern Von Aufholjagden, Fan-Frust und Rauch-Sorgen

09.02.2026, 09:37

Teilen

Klicken Sie sich durch eine Auswahl der besten Bilder vom Wochenende auf Europas Fussballplätzen.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 15. Unbelohnte Aufholjagd. Welch wildes Spiel in Fürth: Das Heimteam kassiert in der 2. Bundesliga gegen Magdeburg binnen 20 Minuten 5 Gegentore, holt dann (auch dank Jan Elvedi, hinten) zum 4:5 auf, zum Punktgewinn reicht es dem Team von Heiko Vogel (vorne) aber nicht. Bildquelle: Imago/Zink.
    Elvedi und Vogel
  • Bild 2 von 15. Gala des Top-Transfers reicht nicht. 3. Spiel, Tore 2 und 3 für Edin Dzeko (Mitte, mit Adil Aouchiche in den Armen). Doch auch die Doublette des bosnischen Neuzugangs reicht Schalke nicht zum Sieg. Dynamo Dresden gleicht noch zum 2:2 aus. Neuer Leader der 2. Bundesliga ist Darmstadt. Bildquelle: Imago/Goal Sports Images.
    Dzeko und Aouchiche
  • Bild 3 von 15. In die Mangel genommen. Der SC Freiburg mit dem Schweizer Quartett Svenja Fölmli (vorne), Julia Stierli, Alena Bienz und Leela Egli bleibt in der Frauen-Bundesliga gegen Leader Bayern München (hinten Stine Ballisager) chancenlos und unterliegt 1:4. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports.
    Zweikampf zwischen Fölmli und Ballisager.
  • Bild 4 von 15. Sieg im Verfolgerduell. Besser läuft es Nadine Riesen (rechts, im Duell mit Carlotta Wamser) mit Frankfurt. Die Eintracht schlägt Leverkusen 1:0 und rückt bis auf einen Punkt an die Bayer-Elf heran. Bildquelle: Imago/HMB Media.
    Riesen führt den Ball, Wamser verteidigt.
  • Bild 5 von 15. Kein Spiel. Das Heimspiel von Rayo Vallecano gegen Oviedo in der spanischen LaLiga wird aufgrund von Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Spielfelds im Vallecas-Stadion kurzfristig verschoben. Es gehe darum, «die körperliche Unversehrtheit der Spieler zu gewährleisten», schreibt die Liga. Bildquelle: Imago/PGS Photo Agency.
    Blick in das Vallecas-Stadion
  • Bild 6 von 15. Grosser Fan-Frust. Der Spiel-Absage geht ein Communiqué der Rayo-Spieler und des Trainerstabs voraus. In diesem werden Platzmängel, fehlende medizinische Betreuung und fehlendes warmes Wasser beanstandet. Die Fans des Madrider Quartier-Klubs fordern den Rücktritt von Rayo-Präsident Martin Presa. Bildquelle: Imago/PGS Photo Agency.
    Fans demonstrieren ihren Unmut. «Presa, geh endlich!» steht auf Schals und Transparenten
  • Bild 7 von 15. Torpremiere. Aurélie Csillag (umarmt von Teamkollegin Ceri Holland) erzielt ihr erstes Tor für Liverpool. Die von Freiburg an die Merseyside gestossene Nati-Stürmerin trifft beim 4:1 über Aston Villa zum Endstand. Bildquelle: Imago/Zachary Locke.
    Csillag lacht und wird von Holland umarmt
  • Bild 8 von 15. In Torlaune. Cedric Itten (links, beglückwünscht von Florent Muslija und Christopher Lenz) ist im Schuss. Der 29-Jährige trifft für Fortuna Düsseldorf zum 4. Mal in den letzten 5 Spielen. Zum Sieg in Karlsruhe reicht sein Führungstor nicht (1:1). Bildquelle: Imago/Eibner.
    Itten jubelt, zwei Teamkollegen eilen auf ihn zu
  • Bild 9 von 15. Arm in Arm zum Prestigesieg. Austria Wien gewinnt in der österreichischen Bundesliga bei RB Salzburg und verkürzt den Rückstand auf den Leader auf 3 Punkte. Johannes Eggestein (links) und Assistgeber Sanel Saljic bejubeln das 2:0. Bildquelle: Imago/Eibner Europa.
    Eggestein und Saljuc Arm in Arm
  • Bild 10 von 15. Spektakel in Belgien. 7 Tore, 3 Penaltys, 2 rote Karten: Das Spiel Charleroi – Cercle Brügge hat es in sich. Charlerois Aurélien Scheidler kann es nicht fassen: Am Ende heisst es 3:4. Bildquelle: Imago/Photo News.
    Scheidler schlägt sich die Hände über den Kopf
  • Bild 11 von 15. In Feierlaune. Beim 2:0-Sieg gegen Augsburg feiert Mainz, das Team von Trainer Urs Fischer, den dritten Sieg in Folge. Mann des Spiels: Nadiem Amiri, der zwei Elfmeter versenkte und sich danach des Karneval-Trikots entledigte. Zum ersten Mal seit mehr als vier Monaten verlassen die Mainzer die Abstiegszone. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
    Amiri feiert mit offenen Armen, ein Teamkollege hält sein Trikot mit der Nr. 10 in die Höhe
  • Bild 12 von 15. Pyro-Rauch verursacht trockene Kehlen. Ajax-Hüter Vitezslav Jaros muss einen Schluck nehmen, während er auf den Anpfiff des Spiels Alkmaar – Ajax Amsterdam in der niederländischen Eredivisie wartet. Bildquelle: Imago/ANP.
    Ajax-Torhüter Jaros trinkt, das Spielfeld ist voller Rauch
  • Bild 13 von 15. Keine neue Fitnessübung. Nein, pure Enttäuschung herrscht vor beim niederländischen Klub Utrecht (vorne: Matisse Didden) nach dem 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam. Bildquelle: Imago/ANP.
    Zwei enttäuschte Utrecht-Spieler
  • Bild 14 von 15. Ungewöhnlicher Gast. Ein Eichhörnchen hatte beim Spiel der englischen Championship zwischen Hull und Bristol (2:3) einen grossen Auftritt. In der 55. Minute, beim Stand von 1:3 aus Sicht der Gastgeber, musste das Spiel unterbrochen werden. Es dauerte rund 8 Minuten, bis der flauschige Flitzer eingefangen werden konnte. Zweimal kehrte das Tier zurück. Dann war Schluss. Bildquelle: imago images/Focus Images.
    Eichhörnchen auf dem Rasen
  • Bild 15 von 15. «So nicht!». So ist die Geste von Gladbachs Kevin Stöger in Richtung Exequiel Palacios (unter dem Trikot) von Bayer Leverkusen zu deuten. Das Handgemenge endete in Sachen gelbe Karten wie die Partie 1:1. Bildquelle: imago images/Maximilian Koch.
    Kevin Stöger zieht Ezequiel Palacios das Trikot über den Kopf
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)