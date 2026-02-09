Klicken Sie sich durch eine Auswahl der besten Bilder vom Wochenende auf Europas Fussballplätzen.
Bild 1 von 15. Unbelohnte Aufholjagd. Welch wildes Spiel in Fürth: Das Heimteam kassiert in der 2. Bundesliga gegen Magdeburg binnen 20 Minuten 5 Gegentore, holt dann (auch dank Jan Elvedi, hinten) zum 4:5 auf, zum Punktgewinn reicht es dem Team von Heiko Vogel (vorne) aber nicht. Bildquelle: Imago/Zink.
Bild 2 von 15. Gala des Top-Transfers reicht nicht. 3. Spiel, Tore 2 und 3 für Edin Dzeko (Mitte, mit Adil Aouchiche in den Armen). Doch auch die Doublette des bosnischen Neuzugangs reicht Schalke nicht zum Sieg. Dynamo Dresden gleicht noch zum 2:2 aus. Neuer Leader der 2. Bundesliga ist Darmstadt. Bildquelle: Imago/Goal Sports Images.
Bild 3 von 15. In die Mangel genommen. Der SC Freiburg mit dem Schweizer Quartett Svenja Fölmli (vorne), Julia Stierli, Alena Bienz und Leela Egli bleibt in der Frauen-Bundesliga gegen Leader Bayern München (hinten Stine Ballisager) chancenlos und unterliegt 1:4. Bildquelle: Imago/Beautiful Sports.
Bild 4 von 15. Sieg im Verfolgerduell. Besser läuft es Nadine Riesen (rechts, im Duell mit Carlotta Wamser) mit Frankfurt. Die Eintracht schlägt Leverkusen 1:0 und rückt bis auf einen Punkt an die Bayer-Elf heran. Bildquelle: Imago/HMB Media.
Bild 5 von 15. Kein Spiel. Das Heimspiel von Rayo Vallecano gegen Oviedo in der spanischen LaLiga wird aufgrund von Sicherheitsbedenken hinsichtlich des Spielfelds im Vallecas-Stadion kurzfristig verschoben. Es gehe darum, «die körperliche Unversehrtheit der Spieler zu gewährleisten», schreibt die Liga. Bildquelle: Imago/PGS Photo Agency.
Bild 6 von 15. Grosser Fan-Frust. Der Spiel-Absage geht ein Communiqué der Rayo-Spieler und des Trainerstabs voraus. In diesem werden Platzmängel, fehlende medizinische Betreuung und fehlendes warmes Wasser beanstandet. Die Fans des Madrider Quartier-Klubs fordern den Rücktritt von Rayo-Präsident Martin Presa. Bildquelle: Imago/PGS Photo Agency.
Bild 7 von 15. Torpremiere. Aurélie Csillag (umarmt von Teamkollegin Ceri Holland) erzielt ihr erstes Tor für Liverpool. Die von Freiburg an die Merseyside gestossene Nati-Stürmerin trifft beim 4:1 über Aston Villa zum Endstand. Bildquelle: Imago/Zachary Locke.
Bild 8 von 15. In Torlaune. Cedric Itten (links, beglückwünscht von Florent Muslija und Christopher Lenz) ist im Schuss. Der 29-Jährige trifft für Fortuna Düsseldorf zum 4. Mal in den letzten 5 Spielen. Zum Sieg in Karlsruhe reicht sein Führungstor nicht (1:1). Bildquelle: Imago/Eibner.
Bild 9 von 15. Arm in Arm zum Prestigesieg. Austria Wien gewinnt in der österreichischen Bundesliga bei RB Salzburg und verkürzt den Rückstand auf den Leader auf 3 Punkte. Johannes Eggestein (links) und Assistgeber Sanel Saljic bejubeln das 2:0. Bildquelle: Imago/Eibner Europa.
Bild 10 von 15. Spektakel in Belgien. 7 Tore, 3 Penaltys, 2 rote Karten: Das Spiel Charleroi – Cercle Brügge hat es in sich. Charlerois Aurélien Scheidler kann es nicht fassen: Am Ende heisst es 3:4. Bildquelle: Imago/Photo News.
Bild 11 von 15. In Feierlaune. Beim 2:0-Sieg gegen Augsburg feiert Mainz, das Team von Trainer Urs Fischer, den dritten Sieg in Folge. Mann des Spiels: Nadiem Amiri, der zwei Elfmeter versenkte und sich danach des Karneval-Trikots entledigte. Zum ersten Mal seit mehr als vier Monaten verlassen die Mainzer die Abstiegszone. Bildquelle: Imago/Jan Hübner.
Bild 12 von 15. Pyro-Rauch verursacht trockene Kehlen. Ajax-Hüter Vitezslav Jaros muss einen Schluck nehmen, während er auf den Anpfiff des Spiels Alkmaar – Ajax Amsterdam in der niederländischen Eredivisie wartet. Bildquelle: Imago/ANP.
Bild 13 von 15. Keine neue Fitnessübung. Nein, pure Enttäuschung herrscht vor beim niederländischen Klub Utrecht (vorne: Matisse Didden) nach dem 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam. Bildquelle: Imago/ANP.
Bild 14 von 15. Ungewöhnlicher Gast. Ein Eichhörnchen hatte beim Spiel der englischen Championship zwischen Hull und Bristol (2:3) einen grossen Auftritt. In der 55. Minute, beim Stand von 1:3 aus Sicht der Gastgeber, musste das Spiel unterbrochen werden. Es dauerte rund 8 Minuten, bis der flauschige Flitzer eingefangen werden konnte. Zweimal kehrte das Tier zurück. Dann war Schluss. Bildquelle: imago images/Focus Images.
Bild 15 von 15. «So nicht!». So ist die Geste von Gladbachs Kevin Stöger in Richtung Exequiel Palacios (unter dem Trikot) von Bayer Leverkusen zu deuten. Das Handgemenge endete in Sachen gelbe Karten wie die Partie 1:1. Bildquelle: imago images/Maximilian Koch.
