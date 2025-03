Bild 8 von 12. Perfekte Fussstellung, aber... ... der Treffer von Fabian Schär im FA-Cup-Achtelfinal gegen Brighton zählt wegen Offsides nicht. Es wäre das 2:1 in der Nachspielzeit gewesen. Doppelt bitter: In der Verlängerung schiesst Danny Welbeck Brighton in der 114. Minute zum Sieg.

