Bild 6 von 12. Penalty-Killer. Freiburg-Schlussmann Noah Atubolu hat beim 5:0-Sieg gegen Werder Bremen den 4. Elfmeter in Folge gegen sich pariert. Dies gelang in der Geschichte der Bundesliga erst Thomas Zahnder, Hans Jörg Butt, Frank Rost und Bernd Leno. Ironisch: Vorne haben die Freiburger Penalty-Schützen gar die letzten 6 eigenen Elfmeter in der Bundesliga verschossen.

Bildquelle: Imago/Steinsiek.ch.

