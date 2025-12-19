6 Akteure aus der Super League sind beim Turnier in Marokko engagiert – wir liefern die Übersicht.

Diese Spieler aus der Super League spielen am Afrika Cup

Vom 21. Dezember bis zum 18. Januar findet in Marokko der Afrika Cup statt. Die nationalen Ligen werden dafür nicht unterbrochen, so fehlen den Teams in dieser Zeit einige Akteure. Auch aus der Super League sind 6 Spieler mit dabei, in der Galerie zusammengetragen:

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 6. Abdoulaye Diaby, GC, Mali. Der 25-jährige Innenverteidiger der Zürcher hat seit 2024 9 Länderspiele für Mali absolviert. Der Afrika Cup wird sein erstes internationales Turnier. Bildquelle: KEYSTONE/Christian Merz. 1 / 6 Legende: Abdoulaye Diaby, GC, Mali Der 25-jährige Innenverteidiger der Zürcher hat seit 2024 9 Länderspiele für Mali absolviert. Der Afrika Cup wird sein erstes internationales Turnier. KEYSTONE/Christian Merz

Bild 2 von 6. Imourane Hassane, GC, Benin. GC entsendet noch einen zweiten Spieler an den Afrika Cup. Der 22-Jährige ist bei Benin im Mittelfeld gesetzt und kommt bereits auf 22 Länderspiele. Bildquelle: Martin Meienberger/freshfocus. 2 / 6 Legende: Imourane Hassane, GC, Benin GC entsendet noch einen zweiten Spieler an den Afrika Cup. Der 22-Jährige ist bei Benin im Mittelfeld gesetzt und kommt bereits auf 22 Länderspiele. Martin Meienberger/freshfocus

Bild 3 von 6. Jaouen Hadjam, YB, Algerien. Der 22-Jährige wurde von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic für das Turnier aufgeboten. Beim letzten Turnier Anfang 2024 stand er nicht im Aufgebot, nun ist er erstmals dabei. Bildquelle: KEYSTONE/Peter Klaunzer. 3 / 6 Legende: Jaouen Hadjam, YB, Algerien Der 22-Jährige wurde von Ex-Nati-Coach Vladimir Petkovic für das Turnier aufgeboten. Beim letzten Turnier Anfang 2024 stand er nicht im Aufgebot, nun ist er erstmals dabei. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Bild 4 von 6. Gaoussou Diakité, Lausanne, Mali. Der Offensivspieler hat erst ein Länderspiel absolviert, nun wurde er direkt für das Turnier nominiert. In der Super League hat der 20-Jährige in dieser Saison schon 4 Treffer erzielt. Bildquelle: KEYSTONE/Jean-Christophe Bott. 4 / 6 Legende: Gaoussou Diakité, Lausanne, Mali Der Offensivspieler hat erst ein Länderspiel absolviert, nun wurde er direkt für das Turnier nominiert. In der Super League hat der 20-Jährige in dieser Saison schon 4 Treffer erzielt. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Bild 5 von 6. Mohamed Belhadj Mahmoud, Lugano, Tunesien. Oft aufgeboten, aber selten eingesetzt, kam der 25-Jährige erst im Oktober zu seinem Nationalmannschafts-Debüt. Nun vertritt er seine Farben auch beim Turnier in Marokko. Bildquelle: Keystone/EPA/ANDREJ CUKIC. 5 / 6 Legende: Mohamed Belhadj Mahmoud, Lugano, Tunesien Oft aufgeboten, aber selten eingesetzt, kam der 25-Jährige erst im Oktober zu seinem Nationalmannschafts-Debüt. Nun vertritt er seine Farben auch beim Turnier in Marokko. Keystone/EPA/ANDREJ CUKIC

Bild 6 von 6. Dylan Bronn, Servette, Tunesien. Der 30-Jährige ist der erfahrenste aller Super-League-Vertreter am Turnier. Schon 47 Länderspiele hat er bestritten und nahm schon an zwei Weltmeisterschaften und zwei Afrika Cups teil. Bildquelle: Mike Wiss/freshfocus. 6 / 6 Legende: Dylan Bronn, Servette, Tunesien Der 30-Jährige ist der erfahrenste aller Super-League-Vertreter am Turnier. Schon 47 Länderspiele hat er bestritten und nahm schon an zwei Weltmeisterschaften und zwei Afrika Cups teil. Mike Wiss/freshfocus Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Neben den Spielern aus der höchsten Spielklasse sind übrigens auch zwei Spieler aus der Challenge League mit dabei. Signori Antonio, der Goalie von Étoile Carouge, spielt für Angola. Abwehrspieler Mohamed Tijani von Yverdon läuft für Benin auf.

Übersicht Super League