Der FC Vaduz gewinnt zum wiederholten Mal den liechtensteinischen Cup. Das Endspiel war enger als erwartet.

Der FC Vaduz hat zum 52. Mal den Liechtensteiner Cup in die Höhe gestemmt und sich damit die Teilnahme an der Qualifikation für die Conference League gesichert. Der Leader der Challenge League setzte sich am Dienstag im heimischen Rheinpark im Final gegen die USV Eschen-Mauren aus der 1. Liga 4:3 durch.

Der 79. Cupfinal war nicht die erwartet klare Angelegenheit. Vaduz gab – wie schon vor 14 Jahren – einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Damals unterlag der Favorit der USV Eschen-Mauren im Penaltyschiessen und verpasste zum bisher letzten Mal den Cupsieg.

Heuer konnte das Team von Marc Schneider das gleiche Schicksal abwenden. Mats Hammerich (66.) und Brian Beyer (77.) sorgten nach dem Ausgleich des Aussenseiters für die Entscheidung.