Esteban Andrada vom spanischen Zweitligisten Real Saragossa kassiert nach einem Faustschlag eine Sperre von 13 Spielen.

Legende: Hatte seine Nerven nicht im Griff Esteban Andrada (Archiv-Bild). IMAGO / Nicolo Campo

Torwart Esteban Andrada fehlt nach seinem heftigen Ausraster mit Faustschlag Real Saragossa in den kommenden 13 Spielen. Das teilte der spanische Fussballverband RFEF mit. Der 35-jährige Andrada hatte am Sonntag im Abstiegsduell bei Huesca – einem Derby der Region Aragonien – in der Nachspielzeit beim Stand von 0:1 komplett die Nerven verloren.

Zunächst sah er die Gelb-Rote Karte, weil er den gegnerischen Captain Jorge Pulido weggestossen hatte. Danach rannte er nochmals auf Pulido los und schlug ihn mit einem Faustschlag nieder.

Polizei greift ein

Nach der brutalen Aktion kam es zu Tumulten auf dem Platz. Zeitweise griff die Polizei ein, bevor sich die Lage nach einigen Minuten und zwei weiteren Platzverweisen beruhigte. Nach dem Spiel zeigte sich Andrada reumütig: «Ich bedauere es sehr.»

In den sozialen Netzwerken wurde der Eklat intensiv diskutiert, spanische TV-Sender zeigten und kommentierten ihn immer wieder. Die meisten spanischen Sportzeitungen bezeichneten die nun verhängte Strafe als «historisch».