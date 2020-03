Deutschland

Die bayerische Staatsregierung hat Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern wegen des Coronavirus zunächst bis am 19. April untersagt, darunter auch alle Sportevents. Damit werden unter anderem Heimspiele von Bayern München, des FC Augsburg und das Länderspiel zwischen Deutschland und Italien in Nürnberg ohne Zuschauer stattfinden.

In Deutschland werden diese Woche zudem das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 sowie weitere Bundesliga-Spiele ohne Publikum ausgetragen. Des weiteren findet am Donnerstag die Partie in der Europa League zwischen Wolfsburg und Donezk vor leeren Rängen statt.

Spanien

In Spanien werden an den nächsten zwei Spieltagen der beiden höchsten Ligen keine Zuschauer zugelassen. Die Zentralregierung in Madrid habe am Dienstag eine entsprechende Entscheidung getroffen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit findet auch das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Barcelona und Napoli am 18. März statt.

Frankreich

Die Spiele in der französischen Ligue 1 und der Ligue 2 finden bis 15. April ohne Zuschauer statt. Das verkündete die Profiliga LFP am Dienstag und reagierte damit auf die Coronavirus-Epidemie. Bereits am Montag hatte die Polizeipräfektur von Paris entschieden, dass das Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am Mittwoch ohne Publikum im Prinzenparkstadion stattfindet.

Italien

Um die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, hat Italien bereits am späten Montagabend die Sperrmassnahmen auf das gesamte Land ausgeweitet. Betroffen von der Absage sind auch sämtliche nationalen Mannschaftssportbewerbe, darunter die Serie A.