13 Jahre nach dem Konkurs und dem Neustart in der 6. Liga steht Le Mans wieder in Frankreichs höchster Division.

Legende: So sah es am Mittwoch nicht aus Der Aufstieg von Le Mans wurde am grünen Tisch bestätigt. Imago/Icon Sport (Archiv)

Es war eine Formalität: Die französische Liga hat Le Mans den erwarteten Forfait-Sieg gegen Bastia zugesprochen, nachdem Bastia-Fans am letzten Ligue-2-Spieltag beim Stand von 2:0 für Le Mans in der Nachspielzeit mit einem Platzsturm einen Spielabbruch erzwungen hatten.

Le Mans steigt somit in die Ligue 1 auf. Damit kehrt ein Klub in die Top-Liga zurück, der seit dem Abstieg 2010 alle Tiefen des Provinzfussballs durchlaufen hat. Trotz hoher Investitionen scheiterte die Mission «direkter Wiederaufstieg», die Schulden wuchsen, 2013 folgten der Konkurs und ein Neuanfang in der 6. Liga.

Geldgeber Djokovic

Nun hat der Klub den 6. Aufstieg in 13 Saisons (neben einem Wiederabstieg 2020) geschafft. Das freut auch die prominenten Investoren: Letztes Jahr beteiligten sich Tennisstar Novak Djokovic sowie die Ex-F1-Fahrer Felipe Massa und Kevin Magnussen am Klub, vor kurzem stieg auch Real-Hüter Thibaut Courtois ein.