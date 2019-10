Kein Penaltypfiff: Hertha-Stürmer will selbst verwarnt werden

Hertha BSC blieb beim 1:1 gegen Bremen zwar zum 4. Mal in Serie ohne Niederlage. Ganz zufrieden war man in der Hauptstadt aber trotzdem nicht. Besonders Stürmer Vedad Ibisevic war angefressen, denn dem 35-Jährigen war in der 1. Halbzeit ein aus seiner Sicht klarer Penalty verwehrt worden.

Ich habe ihm gesagt, wenn das kein Elfmeter ist, dann ist es eine Schwalbe. Es gibt keine 3. Option.

«Ich habe das Gefühl, wenn es ein anderer Spieler gewesen wäre, wird es ganz klar gepfiffen», erklärte Ibisevic nach der Partie gegenüber Sky. Deshalb habe er beim Gang in die Pause auch das Gespräch mit Schiedsrichter Felix Brych gesucht.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fernandes fliegt vom Platz Schmidts Augsburg knöpft den Bayern Punkte ab 19.10.2019 Mit Audio

«Ich habe ihm gesagt, wenn das kein Elfmeter ist, dann ist es eine Schwalbe. Es gibt keine 3. Option», kritisierte der Bosnier. «Ich wollte eine gelbe Karte haben. Ich habe keine bekommen, aber auch keinen Elfmeter. Also ich verstehe die Welt nicht mehr.»