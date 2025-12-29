956 Tore sind nicht genug: Cristiano Ronaldo will die magische Marke knacken. Erst danach soll Schluss mit Fussball sein.

Legende: Nächstes Objekt für den Trophäenschrank Cristiano Ronaldo mit dem Globe Soccer Award für den besten Spieler des Nahen Ostens. Imago/LaPresse

Cristiano Ronaldo hat bekräftigt, während seiner Karriere die 1000-Tore-Marke knacken zu wollen. «Ihr wisst, was mein Ziel ist. Ich möchte Titel gewinnen und ich möchte diese Zahl erreichen, die ihr alle kennt. Ich werde diese Zahl mit Sicherheit erreichen, wenn ich nicht verletzt werde», sagte der 40-Jährige am Sonntag bei der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai.

Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa.

Derzeit steht Ronaldo, der am Samstag doppelt für seinen Club Al-Nassr traf, wettbewerbsübergreifend bei 956 Toren. In Dubai wurde Ronaldo zum besten Spieler des Nahen Ostens ernannt. «Es ist schwer, weiterzuspielen, aber ich bin motiviert», sagte er danach. «Meine Leidenschaft ist gross. Es spielt keine Rolle, wo ich spiele, ob im Nahen Osten oder in Europa. Ich habe immer Spass am Fussballspielen und möchte weitermachen.»

Zuvor hatte Portugals Captain bereits angekündigt, dass die WM 2026 seine letzte werde. Auf Klubebene dürfte es für Ronaldo aber weitergehen. Bei Al-Nassr steht der 5-fache Weltfussballer noch bis 2027 unter Vertrag.