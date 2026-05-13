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Goalie patzt in 98. Minute Meisterschaft vertagt: Irres Eigentor schockt Ronaldo

Ein spät kassiertes 1:1 gegen Al-Hilal verhindert vorerst den Meistertitel von Cristiano Ronaldos Al-Nassr.

13.05.2026, 07:31

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Cristiano Ronaldo sass entgeistert auf der Bank und schüttelte fassungslos den Kopf: Der Superstar muss wegen eines kuriosen Eigentors in der Nachspielzeit weiter auf seinen ersten Meistertitel in Saudi-Arabien warten.

Beim 1:1 im Top-Spiel zwischen Ronaldos Klub Al-Nassr und dem Verfolger Al-Hilal liess Torhüter Bento den Ball in der achten Minute der Nachspielzeit nach einem weiten Einwurf ins eigene Tor rutschen – und schockte Ronaldo sowie die Fans im Stadion.

Weiter 5 Punkte vorne

Trotz des späten Rückschlags bleibt Al Nassr im Titelrennen in der Pole Position. Der Vorsprung auf Rekordmeister Al-Hilal, der ein Spiel weniger absolviert hat, beträgt bei noch einem ausstehenden Saisonspiel für Al-Nassr fünf Punkte. Den Titel kann Ronaldos Team in der kommenden Woche gegen Damac perfekt machen.

Der frühere Starspieler von Real Madrid, Manchester United und Juventus Turin ist seit 2023 in Saudi-Arabien engagiert.

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