Ein Sieg fehlt Manchester City zum erneuten Titel in der Premier League. Dass sich die «Citizens» überhaupt in dieser komfortablen Ausgangslage befinden, verdanken sie Vincent Kompany. Erstmals seit 2013 schoss der Belgier im Spiel gegen Leicester von ausserhalb des Strafraumes auf das Tor – und versorgte den Ball wunderschön in der oberen Ecke. Es sollte der einzige Treffer beim 1:0-Sieg bleiben.

Während er mit diesem Schuss das Etihad-Stadion ins Glück und die Fussballwelt ins Schwärmen versetzte, gab City-Trainer Pep Guardiola in der Folge seine Zweifel im Vorfeld des Schusses kund. «Schiess nicht, Vinnie. Schiess nicht. Schiess nicht!», habe sich der Meistertrainer an der Seitenlinie gesagt. Dass Kompany nicht auf seinen Rat hörte, sei «klug» gewesen.

Die «Jungen» haben nichts zu sagen

Auch von anderen Spielern auf dem Feld seien «schiess nicht»-Rufe zu hören gewesen, wie der 87-fache belgische Nationalspieler sagte. «Aber ich bin nicht so weit in meiner Karriere gekommen, damit junge Spieler mir sagen, wann ich zu schiessen habe», so Kompany.