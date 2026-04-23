Freiburg trifft im Pokal-Halbfinal auswärts auf Stuttgart. Die Chancen auf den 2. Finaleinzug in der Klubgeschichte stehen gut.

Dem SC Freiburg läuft es aktuell wie geschmiert. In der Europa League zogen die Breisgauer in der vergangenen Woche gegen Celta Vigo souverän in den Halbfinal ein. Dort dürfen sie sich gegen Braga gute Chancen auf den erstmaligen Einzug in ein europäisches Endspiel ausrechnen. In der Bundesliga gewann Freiburg drei der letzten vier Spiele und im DFB-Pokal trennt das Team von Julian Schuster noch ein Sieg vom Final.

Der Reise ins Berliner Olympiastadion – es wäre nach 2022 die zweite in der Klubgeschichte – steht Freiburg einzig noch der VfB Stuttgart im Weg. Auswärts beim Titelverteidiger wartet eine schwierige Aufgabe auf Johan Manzambi und seine Teamkollegen. Eine, der sich der junge Nati-Spieler gewachsen sieht: «Es ist ein Halbfinal. Wenn wir alles geben, haben wir eine Chance.»

Turbulente Erinnerungen an Stuttgart

An die bisherigen Saisonduelle mit dem VfB denkt Manzambi mit gemischten Gefühlen zurück. Anfang Februar verlor Freiburg auswärts mit 0:1. Und beim 3:1-Heimsieg im September handelte sich der 20-Jährige die erste rote Karte seiner Profi-Karriere ein: «Es war ein verrücktes Spiel. Wir lagen 0:1 zurück, dann holte ich einen Elfmeter heraus.» Vom Platz gestellt zu werden, sei schwierig gewesen, «aber am Ende muss man es akzeptieren».

Legende: Gibt's auch am Donnerstag etwas zu lachen? Johan Manzambi trifft im Pokal-Halbfinal mit Freiburg auswärts auf Stuttgart. imago images/steinsiek.ch

Am Donnerstag könnte Manzambi für Freiburg durchaus zum Unterschiedsspieler avancieren. Der Genfer erfreut sich nämlich einer guten Form. Gegen Heidenheim erzielte er am Wochenende sein sechstes Saisontor, im Europa-League-Viertelfinal überzeugte er mit einem Assist im Hinspiel.

«Wir haben es schon gezeigt»

Mit Bruno Ogbus dürfte in Stuttgart ein zweiter Schweizer auf dem Matchblatt stehen. Der 20-jährige Verteidiger hat sich bei Freiburg in der zweiten Saisonhälfte zu einem wichtigen Spieler entwickelt. Für Ogbus gilt es, selbstbewusst und konzentriert in das Spiel zu gehen: «Wir haben schon gezeigt, dass wir es können.»

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