Legende: Geriet erneut mit Aurélien Tchouaméni aneinander Federico Valverde. imago images/Zuma Press Wire

Die Fehde zwischen Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni von Real Madrid ist einem Bericht zufolge eskaliert. Nach einer Rangelei zwischen dem Franzosen und dem Uruguayer in der Garderobe der «Königlichen» musste Valverde mit einer Platzwunde am Kopf in einem Spital behandelt werden, berichteten spanische Sportmedien.

Der Klub nehme den Vorfall sehr ernst, habe eine Untersuchung eingeleitet und Disziplinarmassnahmen gegen beide Spieler ergriffen, die kurz vor dem Clasico gegen Barcelona am Sonntag zu einer Suspendierung führen könnten, schrieb AS. Der Verein selbst äusserte sich zunächst nicht.

Kein Handschlag am Morgen

Gemäss Marca hätten mehrere Spieler den Vorfall als «den schwerwiegendsten, den es je in Valdebebas gegeben hat» bezeichnet. Valverde habe Tchouaméni am Morgen den Handschlag verweigert. Dies habe zu einer feindseligen Einheit geführt, die in einer heftigen Auseinandersetzung in der Kabine gipfelte. Die Platzwunde habe Valverde aber an einer Tischkante und nicht durch einen Schlag von Tchouaméni verursacht erlitten.

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