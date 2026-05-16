Legende: Können sich über den 5. Titel in Serie freuen Die Spieler von Celtic. Imago/Focus Images

Ein Remis hätte Heart of Midlothian bei Titelverteidiger Celtic gereicht, um erstmals nach 66 (!) Jahren wieder schottischer Meister zu werden. Doch die «Hearts» mussten sich mit 1:3 geschlagen geben und damit Celtic am letzten Spieltag noch vorbeiziehen lassen. Für «The Bhoys» ist es der 5. Titel in Serie, der 14. in den letzten 15 Saisons und der insgesamt 56. Meistertitel – womit sie Stadtrivale Rangers überholen.

Lange hatte es vor über 60'000 Fans aber nicht danach ausgesehen – im Gegenteil. Lawrence Shankland ging bei einer Ecke vergessen und nickte zum 1:0 für die «Hearts» ein (43.). 6 Minuten später war das Duell aber wieder ausgeglichen – Arne Engels traf per Handspenalty zum 1:1.

Tor – kein Tor – doch Tor

Dieses Resultat blieb bis zur 87. Minute bestehen. Dann traf Daizen Maeda zum 2:1 für Celtic, das sofort wegen Abseits aberkannt wurde. Der Treffer wurde jedoch überprüft und letztlich gegeben. In der Folge warfen die «Hearts» alles nach vorne, sogar Goalie Alexander Schwolow ging bei einem Corner nach vorne. Dies nutzte Celtic für den Konter zum 3:1.