Cristiano Ronaldo hat auf dem Weg zum nächsten Titel mit Italiens Rekordmeister Juventus Turin Historisches geleistet. Beim 2:1-Sieg über Lazio Rom traf der portugiesische Superstar doppelt und hat damit als erster Fussballprofi mindestens 50 Tore in der englischen Premier League, der spanischen Primera Division und der Serie A erzielt.

«Rekorde sind immer wichtig, aber Siege sind wichtiger», sagte der 35-Jährige. Juventus Turin steht kurz vor dem 9. Meistertitel in Folge. Die «Bianconeri» haben 4 Spiele vor Schluss 8 Punkte Vorsprung auf Inter Mailand. Schon am Donnerstag kann die Mannschaft von Maurizio Sarri die Meisterschaft auswärts bei Udinese Calcio entscheiden.

Ronaldo hatte in seiner Zeit bei Manchester United (2003-2009) 84 Ligatreffer in 196 Spielen erzielt, für Real Madrid (2009-2018) waren es 311 Tore in 292 Spielen. Die 50er-Marke erreichte er in Italien im 61. Einsatz – auch das ist Rekord.