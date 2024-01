Im Anschluss an die 3:5-Niederlage gegen Villarreal erklärt Trainer Xavi, dass er den Verein im Sommer verlassen werde.

Legende: Nur noch bis im Sommer Barça-Coach Xavi. Imago/Pressinphoto

Nach der 3:5-Niederlage des FC Barcelona gegen Villarreal hatte Trainer Xavi die Journalisten lange warten lassen, bevor er an der Pressekonferenz bekanntgab, dass er den Klub im Sommer verlasen werde. «Es ist eine Entscheidung, die ich mit dem Präsidenten und dem Staff besprochen habe. Sie steht schon seit einigen Tagen», erklärte der 44-Jährige.

Weiter sagte er, dass die Situation eine Veränderung verdiene und nun der Moment gekommen sei, um die Entscheidung öffentlich zu verkünden.

Bei Barça läuft's nicht

Am Samstagabend war Barcelona zum dritten Mal in den vergangenen fünf Pflichtspielen sieglos geblieben. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt bereits 10 Punkte, auch in der Copa del Rey war im Viertelfinal Schluss. 2023 hatte Xavi mit den Katalanen noch Meisterschaft und Supercup gewonnen.