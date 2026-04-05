Die bisherigen fünf Saisonspiele hat Inter Miami alle auswärts bestritten. Am 6. Spieltag der Major League Soccer war es nun so weit: Das 26'700 Zuschauer fassende Nu Stadium feierte seine Premiere. Die Arena liegt in Miami in der Nähe des internationalen Flughafens. Zehn Jahre hatte der Klub nach einer festen Heimat für sein Team gesucht, bislang hatte Inter Miami seine Heimspiele in Fort Lauderdale ausgetragen.

Miteigentümer David Beckham sprach nach der festlichen Einweihung vor dem Spiel gegen den Austin FC begeistert von einem «ganz besonderen Moment. Für uns ist einfach ein Traum wahr geworden.»

Zum Sieg reichte es Inter Miami bei der Stadion-Premiere nicht, das Spiel gegen Austin endete 2:2. Lionel Messi, nach dem bereits eine Tribüne benannt ist, glich die frühe Führung der Gäste aus, Luis Suarez rettete dem Heimteam spät einen Punkt.