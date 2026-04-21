Coppa Italia: Calhanoglu führt Inter in den Final
Inter Mailand hat sich dramatisch für den Final der Coppa Italia am 13. Mai in Rom qualifiziert. Nach dem 0:0 im Hinspiel lagen die «Nerazzurri» zuhause gegen Como bis zur 69. Minute 0:2 zurück. Dann folgte der grosse Auftritt des Duos Hakan Calhanoglu/Petar Sucic. Der Türke sorgte jeweils auf Vorarbeit des Kroaten wieder für gleich lange Spiesse. In der 89. Minute bediente Calhanoglu dann Sucic, der zum 3:2-Endstand traf. Yann Sommers Vertreter Josep Martinez hielt den Sieg in der Schlussphase fest. Manuel Akanji spielte durch. Im Final geht es gegen Lazio Rom oder Atalanta Bergamo (Hinspiel 2:2).
Coupe de France: Lens zieht in den Final ein
Überraschungsteam Lens hat in Frankreich ebenfalls noch Chancen auf das Double. Der Zweite der Ligue 1 steht nach einem 4:1 über Toulouse erstmals seit 1998 im Final der Coupe de France. Florian Thauvin und Allan Saint-Maximin brachten Lens früh auf die Siegerstrasse. Nach dem Anschlusstreffer von Toulouse gelang Mathieu Udol noch vor der Pause das vorentscheidende 3:1. Den Finalgegner ermitteln am Mittwoch Strassburg und Nizza.