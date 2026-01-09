Bundesliga: Schneefall verhindert zwei Spiele

Die extremen Witterungsbedingungen in Teilen Deutschlands sorgen in der Bundesliga für zwei Spielabsagen. Die für Samstagnachmittag geplanten Partien St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim mussten wegen Vereisung und Schneeverwehungen abgesagt werden. Das Sturmtief «Elli» mit neuerlichem Schneefall und stürmischem Wetter hatte zuletzt die ohnehin schwierigen winterlichen Verhältnisse in Teilen Deutschlands noch einmal verschärft. Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch offen.

Resultate